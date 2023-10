Emissionsfreie Kirche: Umbaukosten derzeit unbekannt

Von Photovoltaik bis zur Wärmepumpe: 2030 will die evangelische Emmaus-Gemeinde energetisch endlich unabhängig sein

Von: Katrin Hildebrand

Alexandra Syring und Andreas Lay sind stolz auf das begrünte Flachdach der Pfarrei. Der Kirchturm von Emmaus ist weithin in Harlaching sichtbar. © Katrin Hildebrand

Die Emmauskirche will ihr großes Dach für Photovoltaik nutzen und so emissionsfrei werden. Was dir Kirche genau plant, wie viel der Umbau kosten wird:

Harlaching ‒ Umweltbewusst sind sie schon lange. Bereits in den 1980er-Jahren, so erinnert sich Alexandra Syring, hätten sich die Menschen der evangelischen Pfarrei am Laurinplatz für Nachhaltigkeit eingesetzt. Nun wollen sie die Emissionen langfristig auf Null bringen. Konkrete Maßnahmen auf diesem Weg: Das Dach ihrer Emmauskirche soll mit Photovoltaik ausgestattet, der große Raum besser isoliert werden.

Syring engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für „Emmaus“. Gemeinsam mit dem zweiten Pfarrer Andreas Lay erklärt sie gegenüber Hallo, welche Maßnahmen die Kirche bereits unternommen hat. „Schon im Jahr 2010 wurde das Flachdach hinter dem Kirchturm begrünt.“

Emissionsfreie Kirche: Hoffen auf die Sonne

2016 seien dann die beiden Wohnhäuser für die Pfarrer isoliert und mit neuen energiesparenden Fenstern ausgestattet worden. Ähnliches geschah in den Verwaltungs- und Versammlungsräumen. „Als dann die Energiekrise kam“, sagt Lay, „gab uns das einen weiteren Anstoß, diesen Weg fortzusetzen.“ Nun steht die Sanierung des größten Baus am Gelände an, der Kirche selbst.



Diese hat knapp 400 Quadratmeter und stammt aus dem Jahr 1964. „Und sie ist auch heute noch auf dem Stand der 1960er-Jahre“, berichtet Syring. Gedämmt ist die Kirche kaum. Zwischen dem äußeren Dach und einer inneren Wandverkleidung gibt es keine Zusatzisolierung. „Da ist einfach ein Freiraum“, schildert Lay.



Erwärmt wird das Gotteshaus derzeit durch eine Luftheizung, die per Gasbrenner funktioniert. Lay erklärt: „Durch intelligente Anwendung konnten wir zwar deutlich sparen, doch noch besser wäre es, wenn wir in Zukunft die Sonnenenergie nutzen könnten.“



Emissionsfreie Kirche: Umbaukosten derzeit unbekannt

Dafür biete sich das riesige Dach an. Auf einer Fläche von etwa 700 Quadratmetern sollen Solarzellen angebracht werden. Der daraus entstehende Strom soll gespeichert werden, eine Wärmepumpe antreiben und das ganze System dann den großen Raum auf gleichmäßiger Temperatur halten.



Wie viel der Umbau kosten wird, weiß die Pfarrei derzeit nicht. Zunächst einmal müsse das Dach geöffnet werden, um zu sehen, wie es dort aktuell aussieht, ganz konkret, in welchem Zustand sich die innere Wandverkleidung befindet. Generell hofft die Gemeinde auf Zuschüsse von Staat, Evangelischer Landeskirche und aus verschiedenen Energietöpfen von Bund und Land. Auch soll ein Flohmarkt für Einnahmen sorgen.



Mitstreiter in Sachen Klima hat die Gemeinde außerhalb ihrer selbst bisher nicht. „Wir sehen uns als Vorreiter, da wir schon lange an diesem Thema dran sind“, berichtet Syring.

Großer Jahrmarkt in der Gemeinde Gut erhaltene Waren aus zweiter Hand werden am Wochenende, 14. und 15. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Gemeinde, Langobardenstraße 16, günstig verkauft. Wer für den Traditions-Flohmarkt der Gemeinde Sachen spenden will, kann diese am Montag und Dienstag, 9. und 10. Oktober, zwischen 10 und 13 oder 15 und 18 Uhr an der Zufahrt Langobardenstraße 14 abgeben. Einen Nachverkauf gibt es am Montag, 16. Oktober, 9 bis 11 Uhr. Die Einnahmen fließen auch in die Klimaschutz-Ziele.

Klimaschutz der beiden Großen Die Evangelische Kirche unterhält seit der Jahrtausendwende das Umweltmanagementsystem Grüner Gockel. Es orientiert sich an Vorgaben der Europäischen Union. Ziel ist es, den Umweltschutz an kirchlichen Einrichtungen immer weiter auszubauen. Im Dekanatsbezirk München beteiligen sich bisher 29 von 68 Gemeinden daran. Das Erzbischöfliche Ordinariat der Katholischen Kirche verweist gegenüber Hallo unter anderem auf den nachhaltigen Holzbau der St.-Franziskus-Grundschule in München, die im März eröffnet wurde.

