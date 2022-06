Nach neuem Bauantrag: Anwohner und BA haben Angst um das Grün in Harlaching

Von: Katrin Hildebrand

Das Bestandsgebäude an der Nummer 4 fügt sich ins Bild der Umgebung. Anwalt Ziegler und Anwohner Lerch fürchten allerdings die geplante Neubebauung. © Katrin Hildebrand

Große Furcht vor dem Dominoeffekt: Ein Bauantrag zu einer neuer Wohnanlage in der Faistenbergerstraße stößt auf Kritik– Wird in Harlaching nun alles zugebaut?

Harlaching - An der Straße stehen die Häuser. Dahinter liegt viel Grün: Sträucher, alter Baumbestand, Rasenflächen. Alles, was es für den Charakter einer Gartenstadt braucht. Nun aber fürchten Rechtsanwalt Benno Ziegler, Anwohner und auch der BA Untergiesing-Harlaching um das Idyll: „Die Gartenstadt ist in Gefahr“, sagt Ziegler.

Neuer Bauantrag in Harlaching: Anwalt, Anwohner und BA sehen Gartenstadt in Gefahr

Grund: Für die Adresse Faistenbergerstraße 4 liegt ein Antrag vor, der erstmals die Bebauung des rückwärtigen Teils des Grundstücks vorsieht. Aktuell steht vorn an der Straße ein zweigeschossiger Flachbau, die Rückseite ist frei. Laut Plan soll nun ein zweites Haus in den Garten gebaut werden. Beide Anwesen sind als Mehrfamilienhäuser und mit einer zusätzlichen dritten Etage als Dachgeschoss geplant. Etwa 15 Wohnungen könnten entstehen, dazu eine Tiefgarage.

„Das würde für alle umliegenden Anwesen Tür und Tor öffnen“, erklärt Ziegler gegenüber Hallo. „Jeder könnte fortan eine dichtere Bebauung beantragen. Die Gartenstadt ginge flöten.“ Das Problem ist nämlich: Würde der Bauantrag durchgehen, könnte das einen Präzedenzfall schaffen. Laut Paragraf 34 Baugesetzbuch wäre fortan auch die Bebauung der rückwärtigen Nachbargärten zulässig, weil sich das Ganze dann, wie es im Gesetz heißt, „in die Eigenart der näheren Umgebung“ einfügen würde.

Angst vor Dominoeffekt: BA-Mitglieder lehnen Pläne zur Bebauung der Gartenstadt ab

Auch der BA steht dem Bauantrag kritisch gegenüber. Clemens Baumgärtner (CSU), Vorsitzender des Unterausschusses Bau, sagte: „Wir müssen die Bremse reinhauen.“ Fraktionskollege Andreas Babor ergänzte: „Wir lehnen das entschieden ab. Die Gartenstadt soll erhalten bleiben.“

Die Faistenbergerstraße ist winzig und sehr grün. Sie liegt zwischen dem Wald der Isarhangkante und der Harthauser Straße. Fünf etwa gleich große Grundstücke sind nur mit einem Haus bebaut. Die sechste vergleichbare Fläche hat drei Gebäude, jedoch deutlich kleinere, die zudem zur Harthauser Straße hin liegen. Anwohner Gabor Lerch erklärt: „Als ich mein Haus vor 25 Jahren hier errichtet habe, galten äußerst strenge Auflagen. Die sollte es auch jetzt geben.“

Die Lokalbaukommission hat noch nicht entschieden. Der BA will nun die nötigen Unterlagen von ihr haben und bittet sie, mit der Entscheidung zu warten, bis er dazu Stellung nehmen konnte. Den Bauherrn und das Architekturbüro konnte Hallo bis Redaktionsschluss nicht erreichen.

