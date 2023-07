Seit Jahrzehnten üblich in der Meraner Straße: Jetzt hagelt‘s Bußgeldbescheide fürs Abstellen am Fußweg

Das Parken mit zwei Reifen auf dem Gehweg wurde lange geduldet. Wenn nur ein Fahrzeug nicht so parkt, wird es eng. © privat

Schon seit Jahren wird in der Meraner Straße auf dem Gehweg geparkt und bisher wurde es stets toleriert. Doch plötzlich kam die Knöllchen-Flut. Was BA und Polizei dazu sagen:

Harlaching ‒ Eine böse Überraschung für die Anwohner der Meraner Straße: In ihren Briefkästen fanden sie plötzlich Bußgeldbescheide wegen Parkens auf dem Gehweg – und das, obwohl sie so schon seit Jahrzehnten ihre Autos abstellen. „Die Gehwege sind hier bis zu drei Meter breit“, erklärte Anwohnerin Kerstin Rösler gegenüber dem BA. „Seit 64 Jahren wird auf beiden Seiten geparkt, jeweils mit einem kleinen Anteil des Wagens auf dem Gehweg, damit Versorgungsfahrzeuge durchkommen.“ Da die Gehwege sehr breit seien, hätten auch Rollstuhlfahrer und Kinderwagen noch viel Platz. Strafzettel hätte es nie gegeben.

Damit das, was bisher von der Polizei toleriert wurde, wieder legal wird, beantragte Kerstin Rösler im Namen der Anwohner ein Verkehrsschild, das Parken mit einem Reifen auf dem Gehweg ausdrücklich erlaubt. Andere Lösungen wie ein abwechselndes Parkverbot, das prinzipiell auch eine Klärung bedeuten würde, hätten nur unnötigen Parkplatzverlust zur Folge. Nicht nur für Anwohner, sondern auch für Besucher, Patienten und Mitarbeiter der Schönklinik, die werktags die Meraner Straße zum Parken nutzten, führte sie aus.



Fußweg-Parken wird plötzlich bestraft: Legalisierung durch Gewohnheit

Andreas Babor (CSU) schloss sich dem an: „Was sich über Jahrzehnte bewährt hat, sollte man beibehalten. Deshalb sind wir für die Legalisierung der Situation und empfehlen, den Antrag ausdrücklich zu befürworten.“ Ganz so weit wollte die Mehrheit des Unterausschusses (UA) Mobilität nicht gehen. Der UA-Vorsitzende Norbert Weigler (Grüne) meinte: „Wir sind mehrheitlich gegen Parken auf dem Gehsteig, haben uns aber für die Weiterleitung an das Mobilitätsreferat mit der Bitte um Prüfung und Stellungnahme entschieden.“



Antragstellerin Kerstin Rösler hofft nun auf eine Lösung im Sinne der Anwohner. „Die Besitzer der wenigen Gärten, die es dort noch gibt, sollten nicht dazu gezwungen werden, ihre Grundstücke mit Carports zuzubetonieren.“

Fußweg-Parken: Das sagt die Polizei

Alfred Hauck, Leiter der Polizeiinspektion 23, erklärt: „Wir entscheiden vor Ort nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen, ob ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird.“ Relevant dafür sei auch die verbleibende Rest-Gehwegbreite, also, ob ein Passieren etwa für Rollstuhlfahrende oder Kinderwagen möglich ist. „Wenn allerdings von dritter Seite, zum Beispiel durch Bürger, bei der Polizei eine Anzeige erfolgt, wird die Polizei immer tätig, wenn der Verstoß nachweislich erfüllt ist.“

Alfred Hauck © hki

Gabriele Uelses

