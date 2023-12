Raser, Falschparker, blasse Markierungen vor Schule an der Rotbuchenstraße: Beirat will Verbesserung der Lage, BA zögert

Von: Katrin Hildebrand

Drucken Teilen

Caroline Ebner (li.) und Helen Lieglein vom Elternbeirat wollen das Verkehrschaos vor der Rotbuchenschule eindämmen. © Katrin Hildebrand

Die Eltern der Rotbuchenschule beschweren sich über große Mengen an Verkehr an der Grundschule ihrer Kinder und weisen auf Verbotsverstöße hin. Der BA gibt sich zögerlich:

Harlaching – Nicht mit dem Wagen auf dem Zebrastreifen stehen bleiben. Auch nicht im Halteverbot. Wenn möglichst das Auto ganz zu Hause lassen. So lauten drei wichtige Regeln in einem Flyer der Stadtverwaltung, der Müttern und Vätern Tipps für den Weg ihrer Kinder zur Grundschule gibt. Doch manche scheren sich nicht darum. Der Elternbeirat der Rotbuchenschule beobachtet das Verhalten sogenannter Elterntaxis schon länger. Nun hat er dem BA einen Maßnahmenkatalog mit sechs Verbesserungswünschen vorgelegt.

Zebrastreifen nur schwach sichtbar

An einem Donnerstagmorgen kurz vor Schulbeginn zeigen die Beirätinnen Caroline Ebner und Helen Lieglein die schwierige Lage. Nahe eines Seiteneingangs, den viele Kinder nutzen, befinden sich die Restbestände eines Zebrastreifens. Bei dunklem Winterwetter ist er schwer zu sehen. „Wir wollen, dass er nachgezogen und aufgepflastert wird“, erklärt Ebner. Denn zahlreiche Autofahrer fahren Beobachtungen zufolge einfach achtlos drüber.

Über den Zebrastreifen fahren viele Autofahrer einfach drüber - Eltern bemängeln die schlechte Sichtbarkeit. © Katrin Hildebrand

Überhaupt herrscht kurz vor 8 Uhr reger Verkehr um die Schule. Kurz nach Unterrichtsbeginn ebbt die Welle ab. Ebner klagt: „Die meisten Autos sind Elterntaxis. Je schlechter das Wetter ist, desto mehr Leute chauffieren die Kinder mit dem Wagen.“ Und zwar möglichst direkt vor die Tür. Lieglein erklärt: „Das ist nicht erwünscht. Für Eltern, die ihre Kinder unbedingt mit dem Auto hinfahren müssen, gibt es eine eigene Bussi-Zone.“ Diese liegt extra nicht am Schulhaus, sondern an der Säbener Straße. Von dort können die Kleinen alleine mit Unterstützung von Schulweghelfern zum Ziel laufen.

Verbote besser markieren

Viele Bringende aber laden den Nachwuchs direkt am Schulgelände ab und platzieren ihren Wagen dafür im Halteverbot. Auch an eben jenem Donnerstagmorgen. Caroline Ebner kann den Fahrer nur durch wildes Winken aus der vermeintlichen Parkbucht scheuchen. Um das Verbot besser sichtbar zu machen, verlangt der Elternbeirat eine Zickzackmarkierung an der Stelle. Ein weiterer Wunsch: ein zweiter Zebrastreifen vor dem Haupteingang der Schule.

Kinder sollten eher zu Fuß zur Schule kommen wenn möglich. So vermeidet man das hohe Verkehrsaufkommen. © Katrin Hildebrand

Der BA zeigte Verständnis für die Anliegen. Norbert Weigler (Grüne), Chef des Unterausschusses Mobilität, bat jedoch um Geduld. Bei der Einrichtung von Zeb­rastreifen in Zonen mit Tempo 30 gebe es demnächst eine Novellierung des Gesetzgebers. Aktuell gelte noch die Regelung, dass Fußgängerübergänge in diesen Bereichen zumeist entbehrlich seien. Die Lockerung dieser Maxime solle man abwarten. Helga Hügenell (SPD) wandte ein, dass der starke Verkehr „ein hausgemachtes Problem“ sei. Die Eltern sollten ihre Kinder zu Fuß in die Schule schicken und nicht hinchauffieren.

Das sagen Polizei und Stadt Helmut Biermeier von der Polizeiinspektion (PI) 23 erklärte in der BA-Sitzung: „Wir haben aktuell nicht die Kapazität, regelmäßig morgens an der Rotbuchenstraße zu sein.“ Zum PI-Bereich gehöre auch eine jüdische Schule, die in Anbetracht der politischen Lage Schutz benötige. Das Mobilitätsreferat (MOR) gab gegenüber Hallo bekannt, dass geplant sei, den verblichenen Zebrastreifen aufzufrischen. Weitere Streifen seien vor Ort derzeit nicht möglich – wegen Tempo 30 und zu geringer Verkehrsbelastung. Das MOR wies zudem darauf hin, dass aktuell noch ein Schulweghelfer für das Eck Rotbuchenstraße/Am Hollerbusch fehle.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.