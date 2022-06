Wird eine leerstehende Bude zum Kunst- und Kultur-Kiosk für Harlaching?

Von: Katrin Hildebrand

Aktuell steht die Bude am Mangfallplatz leer. © Katrin Hildebrand

Kunst- und Kultur-Kiosk: Die SPD im BA Untergiesing-Harlaching will eine leerstehende Bude am Mangfallplatz zu einem kreativen Treffpunkt im Stadtteil machen.

Harlaching - Michael Sporrer kommt fast jeden Tag am Holzkiosk vorbei. Mal auf dem Weg zur U-Bahn, mal bei der Gassirunde mit dem Hund. „Es ist schade, dass die Bude leer steht“, erklärt der Sprecher der SPD-Fraktion im BA Untergiesing-Harlaching gegenüber Hallo. Darum will er in der nächsten Sitzung einen Antrag stellen, der vorsieht, in dem Häusl einen Kunst- oder Kultur-Kiosk einzurichten.

BA-Idee: Leerstehende Bude am Mangfallplatz soll zum Kultur-Kiosk werden

„In unserem Bezirk haben wir ja so wenige Kulturveranstaltungen“, erklärt er. „Es wäre ein positiver Impuls fürs Viertel. Im Kern geht es darum, einen Raum zu schaffen, der zum nachbarschaftlichen Austausch quer durch alle Milieus, Bubbles oder Schichten anregt.“ Um die unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen, könnte in und um den Kiosk etwa ein Bücherschrank errichtet werden, ja sogar Ausstellungen von Kunstschaffenden kann sich Sporrer vorstellen. „Wie eine Brettlbühne halt, jedoch mit früher Sperrstunde, sodass die Nachbarn nicht mit Lärm belästigt werden.“

Bei seiner Idee beraten hat ihn auch Zehra Spindler, die in München schon viele Zwischennutzungen organisierte, etwa im alten „Hertie“-Gebäude in Obergiesing. Sie meint: „Der Kiosk liegt im Wohngebiet. Laute Musik und Partys wären unzumutbar. Aber man könnte für die Nachbarschaft eine Art erweiterte Terrasse mit Kulturangebot einrichten.“

Kultur- oder Kunst-Kiosk am Mangfallplatz: Anwohner sieht Potenzial in leerstehendem Standl

Inspiration holte sich Sporrer auch aus Regensburg. Dort konnten Profi-Künstler im Dezember 2021 ihre Werke in einem „Kunst-Kiosk“ ausstellen und verkaufen. Die Aktion fand jedoch in einem Ladengeschäft statt – nicht in einer freistehenden Bude, die früher Zeitungen, Getränke und Süßigkeiten feilbot wie der Harlachinger Kiosk. Der war bis 2020 geöffnet. „Der letzte Betreiber hat sogar noch saniert“, berichtet der SPD-Politiker. „Dann aber kam die Pandemie und er war zu.“

Laut Sporrer sind für das Standl die Stadtwerke zuständig. Diese haben sich auf Hallo-Anfrage bisher nicht dazu geäußert. Der BA trifft sich wieder am Dienstag, 21. Juni, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte „Harlachinger Gartenstadt“ an der Nau­pliastraße 2.

