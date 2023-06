Platz- und Personalmangel: Mittagsbetreuung stößt an Grenzen – 88 Plätze sind gekündigt – Eltern bitten Bezirksausschuss um Hilfe

An der Rotbuchenschule werden die Mittagsbetreuungsplätze knapp. © Claudia Theurer

Die Mittagsbetreuung an der Rotbuchenschule stößt an ihre Grenzen. Es mangelt an Platz und Personal, doch die Nachfrage wird nicht geringer. Nun bitten die Eltern beim BA um Hilfe.

Harlaching ‒ Eine schockierende Mitteilung für die Eltern der Drittklässler der Grundschule an der Rotbuchenstraße. Ab dem nächsten Schuljahr stehen für diese 88 Kinder keine Plätze in der Mittagsbetreuung mehr zur Verfügung. Die zukünftigen Viertklässler sind bald nachmittags auf sich allein gestellt. Grund für die Kündigung: Raum- und Personalmangel. Die Eltern haben daraufhin den Bezirksausschuss Untergiesing-Harlaching um Unterstützung gebeten.

Dieser lud Vertreter des Referates für Bildung und Sport (RBS), des staatlichen Schulamtes, der Schulleitung und Mittagsbetreuung zur Diskussion in seine Sitzung. Bei aller Verzweiflung über die Kündigung betonte Lars Kessler, Sprecher der anwesenden Eltern, die hervorragende Leistung der Mittagsbetreuung, die aber jetzt offenbar an ihre Grenzen gekommen sei.

Platzmangel in Mittagsbetreuung: Wunsch nach Lösung

Die Hilfe von offiziellen Stellen sei unabdingbar. „Wir können das nicht alleine abfedern“, hielt er fest. „Viele Familien, bei denen beide Elternteile Vollzeit arbeiten müssen, sind auf Betreuungsplätze angewiesen. Wir brauchen eine schnelle Lösung, denn sonst stehen unsere Kinder nächstes Jahr nach der Schule auf der Straße.“



Die Mittagsbetreuung, die es an der Rotbuchenschule seit 25 Jahren gibt, habe es sich nicht leicht gemacht, sagte Helmut Gärtner, Vorsitzender des Fördervereins. Angefangen hat es mit zwölf Kindern, heute werden jedes Schuljahr bis zu 350 betreut. „Und es werden jedes Jahr mehr.“

Platzmangel in Mittagsbetreuung: 130 neue Erstklässler

Das bestätigte auch Schulleiterin Ulrike Winter. 2023/2024 werde es wieder eine zusätzliche Klasse geben 770 Kinder würden die größte Grundschule Münchens dann besuchen und der Bedarf an Nachmittagsbetreuung steige kontinuierlich an.



Die Vorsitzende der Mittagsbetreuung, Sabine Otto-Boner, sprach von 130 neuen Erstklässlern, so vielen wie nie zuvor. Das könne nicht mehr mit dem Abgang der Viertklässler aufgehoben werden. „Wir haben immer versucht, Lösungen zu finden, aber dieses Mal geht es einfach nicht.“ Bei Aufnahme aller Kinder brauche es mehr Räume und vor allem mehr Personal, rechnete Gärtner vom Förderverein vor.

