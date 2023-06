Neubau soll Pflegeheim an Tauernstraße ersetzen: Auch Angebote für ältere Menschen im ganzen Stadtteil sind geplant

Ein Neubau soll das alte Heim ersetzen. © Grafik: Münchenstift

An der Tauernstraße will Münchenstift seinen alten Pflegeheimbau durch ein neues Gebäude ersetzen. Welche Highlights der Neubau haben wird:

Harlaching ‒ Aktuell können bis zu 248 Personen versorgt werden. In Zukunft sollen es 258 sein. So viele pflegebedürftige Menschen werden voraussichtlich ab Frühjahr 2025 im neuen „Haus an der Tauernstraße“ unterkommen. Der Betreiber Münchenstift will die Einrichtung darüber hinaus auch für Senioren aus dem Viertel öffnen. Am heutigen Mittwoch wird der Grundstein für den Neubau gelegt.

Neues Pflegeheim an Tauernstraße geplant: Das soll ins neue Pflegeheim kommen

Die offizielle Adresse lautet Tauernstraße 11. Der Neubau allerdings wird näher an der belebten Grünwalder Straße liegen als das 50 Jahre alte bisherige Heim. Dort könnten Nachbarn aus dem Viertel in Zukunft das geplante hauseigene Restaurant besuchen, das Frühstück, Mittag- und Abendessen anbieten wird. Außerdem sollen in dem Komplex ein Arzt, eine Physiotherapie-­Praxis sowie ein Kiosk unterkommen – und von der Öffentlichkeit genutzt werden.

Der aktuelle Bau muss weichen. © Klaus Haag

Den Altbau will Münchenstift bis Anfang 2026 abreißen lassen und stattdessen einen parkähnlichen Garten anlegen. Dieser soll jedoch nicht offen zugänglich sein, sondern ausschließlich den Heim-Bewohnern zur Verfügung stehen. Das gesamte Projekt wird voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen sein.

