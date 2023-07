Anwohner fühlt sich von Ballsport-Stätte gestört – Referat soll nun Schall messen und anderen Bodenbelag prüfen

Das Ball-Ploppen an der Streetball-Anlage ärgert einige Anwohner. © gu

Der Streetball-Platz an der Ahornstraße sorgt für Aufruhr, denn das Ploppen der Basketbälle sei zu laut, beschweren sich die Anwohner. Der BA prüft nun Alternativen.

Harlaching ‒ „Eine Streetball­anlage eignet sich nicht in räumlicher Nähe zur Wohnbebauung.“ Martin Vogt lebt an der Ahornstraße. Im Namen etlicher Anwohner hat er den BA Untergiesing-Harlaching gebeten, die Lärmbelästigung, die durch das „permanente Ploppen“ des Basketballes auf der Anlage am Wörnbrunner Platz auftritt, zu stoppen.

„Ich will keine absolute Ruhe“, hob er hervor. Auch er wisse um die Notwendigkeit, dass Kinder und Jugendliche Raum für Bewegung brauchen. Schließlich hätten er und seine Nachbarn nie Probleme mit dem Spielplatz oder der Skate-Anlage vor Ort. „Es geht nur um Streetball und das für die Nachbarschaft unerträglich laute Geploppe, das von morgens bis abends und vor allem am Wochenende ertönt.“ Lang schlug vor, den Streetball-Platz in Richtung Skate-Anlage verlagern zu lassen. Noch bevor diese renoviert werde, bestünde die Möglichkeit dazu.



Der Skate-Bereich wird ab Herbst erneuert. © gu

Ärger um Streetball-Platz: Anpassungen werden geprüft

Im Gremium entspann sich eine Diskussion. Von „In den letzten 20 Jahren gab es noch nie Beschwerden“ über „Ich stimme dem Abbau der Streetballanlage nie zu. Wir brauchen mehr davon“ bis hin zu Beobachtungen, dass „beim Vorbeischauen kein Müll am Platz sei und somit wohl auch wenig Betrieb dort herrsche“, reichten die Einwände.



Schließlich folgte der BA einstimmig der Empfehlung von Violetta Rosendahl (SPD), Unterausschuss-Vorsitzende Kultur, Sport und Vereine. „Wir bitten um Weiterleitung an das Gartenbaureferat mit der Frage, ob eine Lärmpegelmessung möglich ist.“ Bereits 2022 habe man den Vorschlag gemacht, doch nichts sei passiert. Der BA bittet außerdem um Prüfung, inwieweit Pflanzungen oder ein anderer Bodenbelag Abhilfe schaffen könnten.

Neuer Skatepark Das Baureferat teilte auf Hallo-Anfrage mit, dass die Sanierung der Skateanlage am Wörnbrunner Platz im Herbst dieses Jahres beginnen werde. Aktuell würden die Aufträge an Firmen vergeben.

