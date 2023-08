Nach Bundesliga-Start und Traumspiel: Weiter Begeisterung um Harry Kane beim FC Bayern München

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Harry Kane erzielte beim Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München in Bremen ein Tor und bereitete ein weiteres vor. AUch beim „Traumspiel“ in Kaltern wurde er von den Fans gefeiert. © dpa/Axel Heimken

Harry Kane überzeugte beim Bundesliga-Auftakt in Bremen für den FC Bayern München. Auch beim „Traumspiel“ in Kaltern drehte sich alles um ihn.

München / Kaltern ‒ Er ist und bleibt der Mann der Stunde beim FC Bayern: Harry Kane, neuer Stürmerstar und Rekordtransfer der Münchner, überzeugte beim Bundesliga-Auftakt am Freitagabend in Bremen. Zum 4:0-Sieg steuerte er ein Tor sowie eine Vorlage bei. Auch am Samstag, als die Bayern zum „Traumspiel“ beim Fanclub Weinbeisser Kaltern in Südtirol antraten, waren alle Augen auf den 30-jährigen Engländer gerichtet.

Weiter Begeisterung um Harry Kane beim FC Bayern München: 6400 Fans verfolgen „Traumspiel“ in Kaltern

Dabei war es den 6400 anwesenden Anhängern des deutschen Fußball-Rekordmeisters egal, dass Coach Thomas Tuchel seinen neuen Mittelstürmer erst nach einwechselte. Auch, dass er beim 6:1-Sieg keinen eigenen Treffer erzielte, war unwichtig. Seinen Auftritt feierten sie, ließen sich Autogramme geben und machten fleißig Fotos mit Kane.

Auch der Engländer selbst war glücklich: „Das ist etwas ganz Besonderes, ich bin begeistert, ein Teil des FC Bayern zu sein. Diese Nähe zu den Fans ist einfach fantastisch“, sagte Kane nach dem Schlusspfiff des „Traumspiels“, welches der FC Bayern seit 2007 einmal im Jahr gegen einen ausgewählten Fanclub bestreitet. Seine Bundesliga-Premiere in Bremen sei ein „Traum-Einstand“ gewesen. „Mit den Fans heute ist es eine ganz andere Geschichte, es zeigt aber den Geist des FC Bayern.“

+++ Frau verstirbt bei Zimmerbrand in München: Reanimationsversuche bleiben erfolglos +++

Der mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebrachte Benjamin Pavard (36. Minute), zweimal der als Kapitän aufgelaufene Thomas Müller (45.+1/54.), die Youngstars Mathys Tel (58.) und Ryan Gravenberch (63.) sowie schließlich Meistermacher Jamal Musiala (86.) trafen für den FC Bayern beim Schaulaufen. Martin Ritsch (44.) hatte zwischenzeitlich sogar den Ausgleich erzielen können. Harry Kane setzte in der 90. Minute noch einen Schuss an die Latte.

„Läuft gut, die Stimmung ist prächtig. Die Jungs haben Spaß“, bilanzierte Müller bereits in der Halbzeit. Gegen Werder Bremen war er erst in der Schlussphase eingewechselt worden, legte dann aber noch das 3:0 vor. Die Laune war auch nach dem Schlusspfiff bestens, als die Bayern-Stars fleißig für Selfies posierten und Autogramme gaben.

Und immer mittendrin war Harry Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steht nun vor seiner Heim-Premiere in der Bundesliga. Am Sonntag, 27. August, empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena den FC Augsburg.

+++ Mann unter Linienbus eingeklemmt und schwer verletzt +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.