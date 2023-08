Weiter Drama um Harry Kane: Verzögern Nachverhandlungen Transfer von Tottenham nach München?

Von: Jonas Hönle, Benedikt Strobach

Teilen

Bayern einigt sich mit Tottenham auf Ablöse für Kane. Auch der Stürmer sagt dem Transfer zu. Nun wird jedoch offenbar nachverhandelt. (Archivfoto) © John Walton/dpa

Eigentlich haben sich FC Bayern München und Tottenham Hotspur auf einen Transfer von Harry Kane geeinigt. Nun verzögern Nachverhandlungen den Wechsel.

Update: 11. August, 12.08 Uhr

München/Tottenham ‒ Harry Kane hat den Londoner Flughafen Stansted wohl wieder verlassen. Das berichtet Florian Plettenberg von Sky. Demnach warte der Stürmer auf erneutes „grünes Licht“, um nach München zu fliegen.

Laut Plettenberg warte Bayern ebenfalls auf den 30-jährigen Königstransfer. Der Medizincheck sei weiterhin für den heutigen Freitag vereinbart.

Harry-Kane-Transfer zum FC Bayern München: Stürmer hat Flughafen verlassen ‒ neue Infos auf Tuchel-PK?

Eventuell liefert eine Pressekonferenz von FCB-Coach Thomas Tuchel um 13.30 Uhr im Rahmen des DFL-Supercups weitere Klarheit. Diese wird auf dem YouTube-Kanal des Vereins live übertragen. Dort diskutieren Fans bereits rege über Kane. Ein User berichtet, der Engländer sei bereits in München. Andere sprechen davon, dass der Flug für 13.15 Uhr angesetzt sei.

Ein Blick auf Flightradar24 zeigt aber: Von keinem der internationalen Flughäfen in London sei derzeit der Start einer Maschine nach Oberpfaffenhofen geplant. Diesen nutzt der FC Bayern für eigene Reisen ‒ und Neuverpflichtungen.

-----------------------------------------------

Update: 11. August, 10.45 Uhr

München/Tottenham ‒ Das Drama um diesen Transfer erhält offenbar noch eine weitere Wendung: Nun soll Stürmerstar Harry Kane der Abflug untersagt worden sein. Der Grund: Tottenham Hotspur, der aktuelle Verein des Kapitäns der englischen Fußball-Nationalmannschaft, wolle bei dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Transfer zum FC Bayern München nochmals nachverhandeln. Das berichtet Sky. Damit würden sich Medizincheck und Transfer des 30-Jährigen weiter verzögern.

Harry Kane zum FC Bayern München: Verzögert Tottenham den Wechsel durch Nachverhandlung?

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hingegen aus England erfuhr, habe sich am „grünen Licht“ des Premier-League-Clubs für Kanes Trip nach Deutschland nichts geändert. Bei einem erfolgreichen Ablauf der mehrstündigen medizinischen Untersuchungen könnte der zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Mittelstürmer ausgehandelte Vierjahresvertrag dann unterzeichnet werden.

Im Hintergrund laufen aber scheinbar weiterhin Nachverhandlungen. Tottenham-Boss Daniel Levy fordere laut The Independent nun wohl erneut mehr als die zunächst vermeldeten 120 Millionen Euro. Gefordert seien nun 110 Millionen Pfund, also umgerechnet rund 127 Millionen Euro. Gegenüber Sky Sports UK wiesen die Hotspur dies aber zurück. Die Vereinbarung vom Vortag habe Bestand.

Somit besteht zwar immer noch die Chance für Kane, bereits im DFL-Supercup am Samstagabend (20.45 Uhr, live bei Sky und Sat.1) in der Allianz Arena gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig mitwirken zu dürfen. Eine finale Einigung der Klubs und die Ankunft des vermutlich neuen Rekordtransfers der Bundesliga in München stehen aber noch aus.

-----------------------------------------------

Update: 11. August

Harry Kane kommt zum FC Bayern München - Einigung über Ablöse und Transfer

München ‒ Lange hat der FC Bayern um Harry Kane gebuhlt, jetzt wechselt der englischen Stürmer wohl von Tottenham nach München.

Nach der Einigung der Clubs über die Ablöse hat auch der 30 Jahre alte Torjäger der Tottenham Hotspur den Münchnern seine Zusage zum Transfer gegeben, wie das Portal The Athletic in der Nacht zum Freitag meldete. Auch der TV-Sender Sky schrieb, Kane stehe zu seinem Wort und wolle nach München wechseln.

Der Münchner Wunschstürmer Harry Kane soll einem Bericht zufolge bereits am Freitag den Medizincheck beim FC Bayern absolvieren. Der 30-Jährige könnte schon am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig zum Einsatz kommen, wie der TV-Sender Sky am Freitagmorgen meldete.

Nachdem sich Berichten zufolge zunächst die Bayern und der Premier-League-Club auf eine Ablösesumme von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro geeinigt hatten, waren im Laufe des Donnerstags doch wieder Zweifel aufgekommen. Sky meldete zunächst, Kane zögere nun doch nochmal mit dem Wechsel.

In der Nacht folgte dann der Bericht über die Einigung ‒ der FC Bayern darf sich damit kurz vor dem Saisonstart wohl auf seinen lang ersehnten Stürmer freuen. Kane soll an der Isar einen Vierjahresvertrag erhalten.

-----------------------------------------------

Poker um Harry Kane beendet ‒ FC Bayern München und Tottenham Hotspur einigen sich auf Ablöse

Erstmeldung: 10. August

München ‒ Der FC Bayern München kann sich wohl auf den englischen Stürmer Harry Kane freuen. Laut Medienbericht hat sich der Verein mit den Tottenham Hotspur auf eine Ablöse geeinigt.

Harry Kane: FC Bayern München und Tottenham einigen sich auf Ablöse

Die Entscheidung über einen Transfer zum Fußball-Bundesligisten liege nun beim 30 Jahre alten Engländer, berichtete zuerst das Portal „The Athletic“ laut dpa am Donnerstag unter Berufung auf Quellen in Deutschland..

Demnach habe der Londoner Club am Mittwoch ein Angebot der Münchner von angeblich umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert. Auch der Pay-TV-Sender Sky berichtete darüber.

Mit einer Verpflichtung würden die Bayern die größte Baustelle ihres Kaders schließen. Kane würde der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner werden und absehbar zum Topverdiener aufsteigen. Er hatte zuletzt auf eine Entscheidung noch vor Beginn des Starts in der Premier League an diesem Wochenende gedrängt.

Transfer-Entscheidung zum FC Bayern München liegt nun bei Top-Stürmer Harry Kane

Kane hat in Tottenham noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Club-Besitzer Joe Lewis, waren aber nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei zu verlieren. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen.

Der Angreifer hatte in der Premier League seit Jahren konstant abgeliefert. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Allerdings spielt Kane für Tottenham und damit in einer deutlich schwächer besetzten Mannschaft.

Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). Auch im Nationalteam trifft der Rekordtorschütze verlässlich. Und es ist genau diese Verlässlichkeit, die ihn für die Bayern unter anderem interessant gemacht hat.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.