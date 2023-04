EU-Projekt will den Harthof zu einem energiepositiven Viertel machen – Pläne im BA vorgestellt

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Der Stadtteil Harthof soll energiepositiv gestaltet werden. Dafür müssen viele Gebäude aufgewertet werden. © Benedikt Strobach

Mit EU-Förderung soll der Harthof zu einem energiepositiven Viertel werden. Wie das funktionieren soll und welche Sorgen die BA-Politiker dazu haben:

Harthof ‒ Viele der Gebäude am Harthof stammen aus der Nachkriegszeit und sind stark sanierungsbedürftig. Das ergab eine Untersuchung der GWG schon vor vielen Jahren. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft besitzt dort mit knapp 2000 Wohnungen ihre größte zusammenhängende Siedlung in München. Diese soll nun im Rahmen des EU-Projekts „Ascend“ saniert und modernisiert werden. Die Pläne haben Vertreter des Referats für Arbeit und Wirtschaft (RAW), des Planungsreferats, der GWG sowie der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS) nun im BA Milbertshofen-Am Hart vorgestellt.

Oliver Zadow, Bernhard Klassen, Katharina Walter und Rositsa Doneva (v. li.) stellten das EU-Projekt „Ascend“ im BA Milbertshofen-Am Hart vor. © Benedikt Strobach

„Ziel ist es, den Harthof energiepositiv zu gestalten“, sagte Bernhard Klassen vom RAW. „Das bedeutet, dass das Quartier mehr Energie erzeugt als verbraucht.“ Betroffen sei der Bereich zwischen Neuherberg-, Schleißheimer, Max-Liebermann-, Rathenaustraße und Lieberweg.



Energiepositive Viertel in München: Serielle Sanierung

Für „Ascend“ habe man gemeinsam mit Lyon und sechs weiteren europäischen Städten den Zuschlag bekommen. München und seine städtischen Partner erhalten etwa fünf Millionen Euro Fördermittel von der EU. „In Lyon und München werden nun verschiedene Maßnahmen erarbeitet, welche die anderen sechs Städten ebenfalls umsetzen“, erklärte Klassen. „Das Projekt ist für München ein wichtiger Schritt, um bis 2035 klimaneutral zu werden.“



Laufen soll es bis Ende 2027. „Wir wollen möglichst viele Gebäude sanieren und an das Fernwärmenetz anschließen“, erklärte Katharina Walter von der MGS. Eine besondere Maßnahme sei die „serielle Sanierung“. „Dabei werden etwa Fassaden in einer Fabrik vorgefertigt und anschließend an Häuser montiert“, ergänzte sie.

Ein Beispiel für die dafür geplante „serielle Sanierung“ der Häuser gibt es an der Fernpaßstraße. © Benedikt Strobach

Dies sei klimaschonender, als jedes Haus einzeln zu sanieren. Ein Beispiel dafür gebe es bereits in Sendling-­Westpark, betonte Rositsa Doneva von der GWG. „Auch sollen Photovoltaik-­Anlagen an möglichst vielen Gebäuden angebracht werden. Neben Dächern könnten die Module ebenso an Fassaden oder Müllhäuschen installiert werden“, erklärte sie. Zudem seien Mobilitätsstationen, Infoboxen und eine Energieberatung geplant.



Energiepositive Viertel in München: Bürgerbeteiligung erwünscht

Wichtig sei auch die Bürgerbeteiligung. „Wir wollen das Gebiet gemeinsam mit Mietern und Eigentümern entwickeln“, betonte Oliver Zadow vom Planungsreferat. Dafür suche man nach Räumen für ein Quartiersmanagement. Man hoffe, auch private Eigentümer zu begeistern.



Aus dem BA folgten im Anschluss an die Präsentation verschiedene Fragen. Ruth Huber (SPD) wollte wissen, wie Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen oder fehlendem Internetzugang informiert werden. Klassen erklärte, dass auch dafür der Quartierstreff gedacht sei. Jürgen Trepohl (Grüne) kritisierte, dass Eigenheime außerhalb des Bereichs nicht inbegriffen seien. „Viele der alten Häuser können nicht an die Fernwärme angeschlossen werden.“ Klassen versprach, das Thema aufzugreifen.

Thomas Schwed (CSU) wollte wissen, wer die Kosten für die Sanierung trage. Walter von der MGS sagte, dass diese bei den Eigentümern liegen. „Wir können nicht jede Sanierung zahlen. Aber es gibt städtische Fördermittel, die man beantragen kann.“ Mathias Kowoll (SPD) sorgte sich um mögliche Miet­erhöhungen für Anwohner. Diese konnten die Vertreter auch nicht ausschließen. Bei der GWG-Siedlung werde sich dies aber nicht stark auswirken, da viele Wohnungen im geförderten Bereich lägen, erklärte Doneva. Als nächster Schritt sei geplant, die Bürger über die Pläne zu informieren.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.