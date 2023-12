Anwohnerin in Sorge, weil Quartierszentrum am Harthof wegfallen könnte – GWG erklärt neue Pläne

Von: Benedikt Strobach

An Weyprechtstraße und Lieberweg gibt es noch einige Service-Angebote am Harthof. © Benedikt Strobach

Wird der Harthof bei den Planungen der Stadt immer mehr vergessen? Eine Anwohnerin wünscht sich mehr Lebensqualität im Viertel - wie GWG und Stadt reagieren:

Harthof – Die Post? Wird derzeit abgerissen. Das Wirtshaus? Ist seit Jahren eine Baugrube. Die Situation am Harthof ist wenig erfreulich, findet Christine Frenzel. „Ich spreche hier schon vom ‚vergessenen Stadtviertel‘.“ Früher habe es da ein Quartierszentrum mit Café, Bar, Bibliothek und weiteren Einrichtungen gegeben. Nun falle immer mehr weg. Frenzel fürchtet, dass die noch vorhandenen Angebote neuen Wohnungen der GWG weichen könnten.

Die Post-Filiale wird derzeit abgerissen. © Benedikt Strobach

Damit würden die Apotheke, die Sparkassen-Filiale und der Backshop an der Ecke Lieberweg und Weyprechtstraße verschwinden. „Wir brauchen diese Angebote dringend. Was bringen neue Wohnungen ohne Infrastruktur?“, mahnt Frenzel. Ihr Appell an die GWG als Bauherr: Flächen für Gewerbe oder Einzelhandel mitzuplanen. „In den Erdgeschossbereichen der Wohnhäuser könnte man den Platz schaffen.“ Diese wären dann auch barrierefrei zugänglich. Frenzel hofft, dass so auch die Post-Filiale zurückkehren könnte.

Christine Frenzel © Archiv

Planungsreferat will mehr Angebote und Grün schaffen

Der nächste Standort befindet sich im Hasenbergl. „Das ist zu weit entfernt“, kritisiert sie. Auf Hallo-Anfrage erklärt Klaus-Dieter Nawrath, Sprecher der DHL Group in München, dass die Filiale am Harthof letztmals Ende Juni 2023 öffnete. Er verweist auf die Standorte Freudstraße 1, Blodigstraße 6 und Sudetendeutsche Straße 8 a für weitere Post-Partnerfilialen. Paketshops befänden sich an der Schleißheimer Straße 458 und 506. Die nächste Postbank-Filiale liege in der Breslauer Straße 3. „Wir haben auch in diesem Stadtgebiet ein dichtes Verkaufsstellennetz“, betont Nawrath.

Die GWG äußerte sich auf Hallo-­Anfrage bis Redaktionsschluss nicht. Der Internetseite des Planungsreferats zur Erweiterung der Siedlung Harthof-­Nord kann man jedoch entnehmen, dass „ein Nahversorgungszentrum, ein kleiner Quartiersplatz, zwei Kindertagesstätten, Fuß- und Radwege sowie 1,7 Hektar öffentliches Grün“ geplant seien, zusätzlich zu einem Wachstum von 900 auf 1340 Wohnungen.

Der ehemalige Weyprechthof ist seit Jahren eine Baugrube. © Benedikt Strobach

Zu diesen Plänen zählt auch der von Frenzel angesprochene Bereich an Lieberweg und Weyprechtstraße. Im zugehörigen Bebauungsplan heißt es dazu auch: „Südlich der Weyprechtstraße und beidseitig am Ende des Lieberweges sollen wie bisher Geschäfts- und Büronutzungen, Dienstleistungen, gegebenenfalls Schank- und Speisewirtschaften sowie Beherbergungsbetriebe neben Wohnnutzungen zulässig sein.“

