Brand in Münchner Textilgeschäft ‒ Mitarbeiter löschen Feuer fast vollständig

Von: Kevin Wenger

Teilen

Einen Brand in einem Münchner Textilgeschäft konnten Mitarbeiter fast vollständig löschen. Die Feuerwehr musste sich nur noch um kleinere Glutnester und die Rauchentfernung kümmern. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in einem Textilgeschäft ausrücken. Das Personal handelte schnell und konnte so Menschen schützen und das Feuer schnell eindämmen.

Hasenbergl ‒ Am Donnerstagvormittag, 10. August, wurde die Feuerwehr über einen Brand in einem Textilgeschäft informiert. Der Marktleiter bemerkte gemeinsam mit einer Mitarbeiterin, dass Feuer ausgebrochen war. Der Brand entwickelte sich in einer Auslage im Verkaufsraum.

Brand in Textilgeschäft: Schnelles Handeln vom Personal

Das Personal begann, den Laden zu räumen und die Löschkräfte zu alarmieren. Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, löschten der Marktleiter und die Mitarbeiterin mit Handfeuerlöschern die Flammen. Dabei hatten sie großen Erfolg, die Feuerwehr musste beim Eintreffen nur noch kleinere Glutnester löschen.

Im Anschluss brachte die Feuerwehr das Brandgut nach draußen und begann mit Hochleistungsentlüftern den Rauch aus den Räumen zu entfernen.

Bislang ist die Brandursache unbekannt. Die Polizei ermittelt dazu. Die Feuerwehr kann keine Angaben zum Sachschaden machen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.