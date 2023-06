Neubau der Otto-Steiner-Schule des Augustinums bezogen – Rektorin und Tagesstätten-Leitung über die Verbesserungen

Von: Benedikt Strobach

Das Schul- und Tagesstätten-Team des Augustinums um Annette Martin (li.) und Andrea Eichler (2. v. re.) freut sich über das sanierte und erweiterte Förderzentrum. © Benedikt Strobach

Die Arbeiten an der Otto-Steiner-Schule im Augustinum im Hasenbergl sind so gut wie beendet. Was sich in der Schule geändert hat, erklärt die Rektorin:

Hasenbergl ‒ Ein Baugerüst ist am Eingang noch zu sehen. Aber auch Schüler gehen schon wieder an der Rainfarnstraße 44 ein und aus. Um- und Neubau des Augustinum-­Förderzentrums sind nach drei Jahren größtenteils abgeschlossen. Der Komplex besteht aus Otto-­Steiner-Schule und Heilpädagogischer Tagesstätte für 335 geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche von schulvorbereitender Einrichtung bis zur Berufsschulstufe.“

„Nach den Osterferien durften die Schüler das erste Mal die neuen Räume besuchen“, erklärt Tagesstätten-­Leiterin Annette Martin. Während der Arbeiten war man auf das Gelände der Samuel-Heinicke-­Realschule in Nymphenburg umgezogen. „Das war sehr beengt. Jetzt sind wir froh, dass wir wieder zurück sind“, sagt Rektorin Andrea Eichler.



Neue Otto-Steiner-Schule im Augustinum: Neue Turnhalle und Tagesstätten-Räume

Die Tagesstätte hat insgesamt fünf, die Schule vier Stockwerke. Im Nordosten des Grundstücks ist eine neue Zweifach-Turnhalle mit Boulderwand entstanden, südlich davon ein Spielplatz mit Sandkasten und Schaukeln. Von 6200 ist der Komplex auf 11 600 Quadratmeter gewachsen.



Die Gruppenräume der Tagesstätte bieten Rückzugsmöglichkeiten. © Benedikt Strobach

„Die Tagesstätte hat nun ihre eigenen Räume. Wir müssen uns diese nicht mehr mit der Schule teilen“, freut sich Martin. Insgesamt 14 Gruppenräume bieten unter anderem Esstische, Werkbänke und Rückzugsorte, wenn es mal zu viel wird. „Im Flur gibt es einen Mal-Tisch. Die Kinder können auch Ball oder Verstecken spielen.“ Zudem gibt es eine Kinderküche, Räume für Physio- und Ergotherapie, in denen auf Geräten wie Schaukeln oder Wippen Sinneserfahrungen gesammelt werden, und ein Musiktherapie-Angebot.



„Wir haben derzeit 22 Schulklassen bei uns im Haus. 15 weitere besuchen Regelschulen. Mit einer Gruppe der schulvorbereitenden Einrichtung macht das 38 Klassen“, erklärt Rektorin Eichler. Die Schule verfügt nun über neue Fachräume, etwa für Rhythmik oder IT. „Es gibt aber auch einen Wasch- und Hauswirtschaftsraum, in dem Berufsschulstufen-Schüler auf die Arbeitswelt vorbereitet werden.“ Die Klassenzimmer stehen gespiegelt zueinander.

Neue Otto-Steiner-Schule im Augustinum: Snoezelenraum - Ein Angebot für alle Sinne

„Im Bereich zwischen zwei Räumen gibt es auch je eine gemeinsame Lernnische.“ Das Mobiliar bestehe aus beweglichen Elementen. „Dadurch können wir für jeden Schüler auch Rückzugsorte schaffen“, ergänzt Eichler. Ausgestattet sind die Zimmer mit Tablet-Koffern, die auch ausgeliehen werden können.



Ein besonderes Angebot ist der sogenannte Snoezelenraum. „Hier können die Schüler runterkommen sowie ihre Wahrnehmung fördern“, sagt Eichler. Im Zimmer befinden sich unter anderem ein Wasserbett, eine Sitzschaukel, blubbernde Wassersäulen und ein Beamer mit bunter Drehscheibe. „Die Schüler können alle Sinne trainieren“, erklärt die Rektorin.



Neu ist etwa der Snoezelenraum. © Benedikt Strobach

Mit dem Neubau sei man sehr glücklich. „Die Schule war sanierungsbedürftig. Auch sind wir räumlich gewachsen“, sagt Tagesstätten-Leiterin Martin. Gekostet haben Um- und Neubau 36 Millionen Euro. 22,2 Millionen hat die Regierung von Oberbayern beigesteuert.

