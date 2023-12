Münchner Feuerwehr rückt zu kuriosem Einsatz aus - Frau steckt in Toilettenanlage fest

Von: Kevin Wenger

Die Feuerwehr musste eine Frau aus einer Toilettenanlage einer U-Bahn-Station befreien. (Symbolbild) © dpa/Armin Weigel

Diese Toilettenpause lief nicht so wie geplant: eine Dame konnte die Türe zur Toilettenanlage nicht mehr öffnen und musste schließlich von der Feuerwehr befreit werden.

Hasenbergl – Am Abend des Nikolaustages rückte die Feuerwehr zur U-Bahn-Station Dülferstraße zu einem kuriosen Einsatz aus. Eine Dame wollte vor der U-Bahn-Fahrt noch kurz auf die Toilette gehen - und kam schließlich nicht mehr raus.

Türe der Toilettenanlage defekt - Feuerwehr kommt zur Rettung

Die Frau konnte die Türe nicht mehr öffnen und versuchte, durch Klopfen und Rufen Aufmerksamkeit zu erregen. Einige Passanten bemerkten die Notsituation und informierten die U-Bahnwache. Obwohl diese einen Notschlüssel hat, konnte auch damit der Dame nicht geholfen werden.

Das Problem lag offensichtlich am Schloss, das so kaputt war, dass ein Aufsperren nicht mehr möglich war. Die U-Bahnwache rief in der Folge die Feuerwehr zur Hilfe. Mit Brech- und Sperrwerkzeug im Gepäck machten sich die Einsatzkräfte an die Arbeit.

Die Feuerwehrleute konnten die Türe schließlich aus den Angeln heben und die Frau befreien. Letztendlich konnte sie ihre Fahrt mit Verspätung antreten.

