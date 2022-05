Dieb attackiert Verkäuferin und Polizisten am Hauptbahnhof München ‒ Er kam erst vor Kurzem aus der Haft

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Bundespolizei nahm einen Dieb am Hauptbahnhof München fest. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Kurz nach seiner Entlassung aus der Haft steht ein Dieb erneut vor dem Haftrichter. Er wurde am Münchner Hauptbahnhof beim Stehlen erwischt und verletzte eine Verkäuferin.

Ein Dieb wurde beim Stehlen von Getränkedosen in einem Geschäft im Hauptbahnhof München von einer Verkäuferin erwischt. Als sie ihn zu Rede stellen will, schlägt der Mann zu.

Wie die Bundespolizei berichtet, wurde der 34-Jährige erst am 22. April aus der Haft entlassen. Nun wird wieder gegen ihn ermittelt. Er wird heute wegen räuberischem Diebstahl, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung dem Haftrichter vorgeführt.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Kurz nach Haft-Entlassung bei Stehlen erwischt - Dieb attackiert Verkäuferin und Polizisten am Hauptbahnhof München

Der Dieb wurde am Donnerstag von einer Verkäuferin im Hauptbahnhof München dabei beobachtet, wie er sechs Dosen mit alkoholischem Inhalt entwendete. Als sie ihn am Verlassen des Geschäfts hindern wollte, griff der Mann die 53-Jährige körperlich an und verletzte sie dabei am Unterarm.

Die Verkäuferin benötigte laut Bundespolizei keine ärztliche Behandlung und konnte ihre Arbeit fortsetzten. Das Diebesgut im Wert von 24,24 Euro wurde an den Laden zurückgegeben.

Bei der Festnahme versuchte der Mann auch mit seinem Ellenbogen nach den Polizisten zu schlagen. Diese konnten jedoch ausweichen und wurden durch die Attacke nicht verletzt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.