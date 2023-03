Caritas schließt Infopoint für Ukrainer am Münchner Hauptbahnhof ‒ Wer diese Aufgabe jetzt übernimmt

Von: Kristina Beck

Bevor die Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete an den Starnberger Flügelbahhof zog, bekamen Tausende Ankommende Hilfe im Münchner Hauptbahnhof. © Sven Hoppe/dpa

Der Infopoint für Geflüchtete aus der Ukraine am Hauptbahnhof München schließt. Wer für die Aufnahme und die Unterstützung nun verantwortlich ist

München / Ludwigsvorstadt ‒ Nach einem Jahr schließt die Caritas München den Infopoint als zentrale Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete am Münchner Hauptbahnhof zum 31. März. Die Bahnhofsmission an Gleis 11 übernimmt nahtlos die Erstversorgung ankommender Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in ihrem Regelbetrieb. Das teilt der Caritasverband am Montag mit.

„Dank des außerordentlichen Einsatzes der zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen konnten wir den Infopoint mehr als ein Jahr 24 Stunden täglich an sieben Tagen die Woche geöffnet halten”, betont Caritas-Geschäftsleiter Harald Bachmeier.

Caritas-Infopoint für Geflüchtete aus der Ukraine schließt am Hauptbahnhof München

Wie aus den Caritas-Angaben hervorgeht, haben etwa 200.000 Menschen haben seit Anfang März 2022 Hilfe beim Infopoint gesucht. Dieser war am 12. April aufgrund der Baumaßnahmen am Münchner Hauptbahnhof an den Starnberger Flügelbahnhof umgezogen, wo die meisten Züge mit ukrainischen Geflüchteten eintrafen.

Während zu Beginn des Krieges zeitweise täglich mehr als 2000 Menschen am Infopoint Hilfe suchten, sanken die Zahlen über den Sommer kontinuierlich. Ab Dezember stiegen die Zahlen auf durchschnittlich 300 Ankommende pro Tag.

Wo Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in München sonst Hilfe bekommen

Um diese mit warmen Getränken, Speisen, Hygieneartikeln und notwendigen Informationen zu versorgen, hatten Mitarbeiter des Diözesan-Caritasverbands München-Freising und diverser Fachverbände sowie Freiwillige des Netzwerks Willkommen-in-München.de und ukrainische Dolmetscher eng zusammengearbeitet.

Mitarbeiter der Stadt München hätten zudem die Nachtschicht übernommen. Die Besetzung des Infopoints sei jeweils dem aktuellen Bedarf angepasst worden. Seit Juni 2022 arbeiten acht ukrainisch-sprachige Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit im Schichtdienst am Caritas-Infopoint, heißt es in der Mitteilung.

Doch die Caritas steht auch in den Münchner Unterkünften lebenden Ukrainers zur Seite, um ihnen bei der Suche nach Arbeit, einer Wohnung oder Kindergarten- oder Schulplätzen zu helfen. Zudem bietet das Psychosoziale Zentrum in der Bayerstraße eine psychologische Beratung der oftmals traumatisierten Ukrainer/-innen mit muttersprachlichem Personal an.

