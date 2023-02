12-Jährige am Hauptbahnhof aufgegriffen ‒ Wie die Österreicherin nach München kam

Von: Kristina Beck

Teilen

Ein 12-jähriges Mädchen hat eine emotionale Zugreise von Österreich nach Deutschland erlebt. Was Schulprobleme damit zu tun hatten... (Symbolbild) © Bundespolizei

Schulprobleme haben ein 12-jähriges Mädchen aus Österreich nach Deutschland geführt. Die Reise mit dem Zug endete emotional am Hauptbahnhof in München.

München ‒ Einer Bahn-Mitarbeiterin ist gegen Montagmittag im Zwischengeschoss des Münchner Bahnhofes ein weinendes Mädchen aufgefallen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass sich die 12-Jährige wegen Schulproblemen im circa 140 Kilometer weit entfernten Schwaz in Tirol Reißaus genommen und in den nächstbesten Zug gesetzt hatte.

12-jähriges Mädchen reist mit dem Zug aus Österreich nach Deutschland ‒ unabsichtlich

Der Zog habe sie in gut zwei Stunden zum Münchner Hauptbahnhof gebracht. Als das Kind bemerkt hatte, dass sie sich in Deutschland befand, sei sie in Panik verfallen, berichtet die Bundespolizei am Dienstag.

Beamte der Bundespolizei haben sich des Kindes angenommen und die Mutter verständigt, die sich mit dem Auto bereits auf dem Weg nach Deutschland befand. Gegen 14 Uhr haben die beiden ihre Rückfahrt nach Österreich angetreten.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.