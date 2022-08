Mehrere Fälle von Körperverletzung an Münchner Bahnhöfen an einem Tag - Täter fast immer betrunken

An Münchner Bahnhöfen kam es am Sonntag, 31, Juli, zu mehreren kleineren Fällen von Körperverletzung. Fast immer waren die Täter betrunken. (Symbolbild) © Bundespolizei

Im Verlaufe des Sonntags kam es an Münchner Bahnhöfen zu einigen Fällen von Körperverletzung. In den meisten Fällen waren die Täter betrunken.

Viel zu tun hatte die Bundespolizei am Sonntag, 31. Juli, denn an Bahnhöfen in und um München wurden mehrere Fälle von Körperverletzung gemeldet. Sie verliefen jedoch alle nicht schwer, meistens waren die Täter alkoholisiert.

Angriffe an Münchner Bahnhöfen: Mann mit 3,52 Promille gerät in Streit

Kurz nach Mitternacht brach am Bahnhof in Freising ein Streit zwischen einem mit 3,52 Promille alkoholisierten 34-jährigen Türken und einem mit 1,28 Promille alkoholisierten 19-jährigen Afghanen. Aus noch unbekannten Gründen gerieten beide aneinander, verletzt wurde aber niemand. Der 34-Jährige nüchterte auf der Polizeiinspektion Freising aus.

Kurz vor 4:00 Uhr kam es am S-Bahnhof Freiham zum nächsten Streit. Zwei bislang unbekannte verhielten sich gegenüber einem 22-jährigen Deutschen aggressiv. Dieser wollte sich von den beiden Aggressoren entfernen, als zwei Bierflaschen nach ihm geworfen wurden. Er wurde nicht getroffen.

Um 6:15 Uhr morgens gerieten ein 27-jähriger Nigerianer und ein 57-jähriger Deutscher in einem Regionalzug am Hauptbahnhof aneinander. Der 27-Jährige schubste den 57-Jährigen, der von anderen Fahrgästen aufgefangen wurde. Alarmierte Bundespolizisten forderten den Nigerianer dazu auf, den Zug zu verlassen, woraufhin dieser auch den Beamten gegenüber aggressiv wurde. Er war mit 1,36 Promille alkoholisiert. Unklar ist, warum die beiden Streithähne aneinandergeraten waren.

Angriffe an Münchner Bahnhöfen: Fahrradrempler und Diebstahl am Hauptbahnhof

Am Vormittag, um kurz nach zehn, lieferten sich mehrere Personen eine verbale Auseinandersetzung am Ostbahnhof. Was im Gerangel zwischen den 18-jährigen, 20-jährigen und 30-jährigen Deutschen passierte wird derzeit ermittelt. Alle drei standen unter Einfluss von Alkohol (1,54, 1,8 und 2,13 Promille).

Ein Rempler mit einem Fahrrad war Auslöser des Streits am Mittag am Hauptbahnhof. Ein 44-jähriger Deutscher bemerkte, dass ein anderer Passagier aus dem Regionalzug eine Frau mit seinem Fahrrad, das er über den Bahnsteig schob, an der Wade anrempelte. Wenig später wurde auch der 44-Jährige angerempelt, weshalb dieser dem Radler den Mittelfinger zeigte. Der Radler knickte den Finger um. Mit einem Foto vom Radler ging der 44-Jährige zur Wache der Bundespolizei.

Am späten Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es wegen eines Gepäckstücks in einem am Hauptbahnhof stehenden Regionalzug zu einem Streit. Das Gepäckstück soll wohl mehrere Sitzplätze blockiert haben. Ein 59-jähriger Deutscher zog deshalb einem 45-Jährigen Deutschen zuerst die Maske vom Gesicht, danach schlug er ihm an den Kopf.

Kurze Zeit darauf, gegen 18:00 Uhr, befand sich ein 29-jähriger Kroate in einem Laden im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs und wollte unter anderem vier Bierflaschen klauen. Er wurde von einem 28-jährigen Mitarbeiter beobachtet und an der Flucht gehindert. Der Kroate schlug den Mitarbeiter mehrmals. Die Bundespolizei stellte im Rucksack des Diebes eine ganze Brotzeit fest, die schließlich im Geschäft blieb.

