Fragmente des 1938 zerstörten jüdischen Gotteshauses entdeckt – was damit nun passiert

Von: Daria Gontscharowa

Bei Bauarbeiten am Isarwehr bei der Großhesseloher Brücke sind Überreste der einstigen Münchner Hauptsynagoge gefunden worden. © Jüdisches Museum München

Bei Baggerarbeiten an der Isar wurden Fragmente der ehemaligen Hauptsynagoge in München gefunden. Die Zukunft der wertvollen Fundstücke ist dabei unklar:

München-Süd ‒ Auf Befehl Hitlers wurde die Münchner Hauptsynagoge als erstes jüdisches Gotteshaus in Deutschland 1938 abgerissen. Nun sind Überreste des Bauwerks, das 1887 an der Herzog-Max-Straße errichtet worden war, bei Baggerarbeiten an der Großhesseloher Brücke wieder aufgetaucht. Darunter befinden sich etwa 150 Tonnen behauener Steine sowie eine alte Gesetzestafel mit den Zehn Geboten in hebräischer Schrift. Vermutlich wurden die gefundenen Teile in den 1950er-Jahren als Schutz gegen Isar-Hochwasser verwendet.



Unter anderem wurde die alte Gesetzestafel mit den Zehn Geboten in hebräischer Schrift gefunden. © Jüdisches Museum München

„Die Untersuchungen der Fundstücke werden eineinhalb bis zwei Jahre dauern“, sagt Bernhard Purin, Direktor des Jüdischen Museums München. Für die Forschungen sei das Landesamt für Denkmalpflege nun federführend zuständig. Wo die Funde danach landen, ist noch unklar.



Fragmente der zerstörten Hauptsynagoge gefunden: „Nachfolger der Hauptsynagoge“

„Wir sehen uns im Ritus als Nachfolger der ehemaligen Hauptsynagoge in München,“ sagt Eva Ehrlich, Vorsitzende von Beth Shalom, gegenüber Hallo und hofft, dass zumindest einer der Steine in die Gemeinde komme. In den Medienberichten über die Funde sei davon bislang nicht die Rede, dass eine Reihe der Mitglieder von Beth Shalom Nachfahren ehemaliger Mitglieder der Hauptsynagoge seien, die sich bewusst zur Weiterführung der liberal jüdischen Tradition entschieden hätten.

„In diesem Sinne fühlen wir uns stiefmütterlich behandelt“, sagt Ruth Zeifert, Sprecherin der Gemeinde. Die ehemalige Hauptsynagoge sei eine liberale Synagoge gewesen. Es sei eine historische Tatsache, dass das Reformjudentum vor dem Nationalsozialismus die größte Strömung in München war, unterstreicht Zeifert.

Fragmente der zerstörten Hauptsynagoge gefunden: Unklare Zukunft

Die Einrichtung stehe in gutem Kontakt mit der traditionell orientierten Israelitischen Kultusgemeinde. „Es soll kein Streit geführt werden. Die Interessen, Argumentationen und Wege bei diesem unwirklichen Fund zu begleiten, wird aber sicherlich spannend“, betont Zeifert.



Auf Hallo-Nachfrage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass der Wunsch von Beth Shalom in Erfüllung gehe, haben das Kulturreferat sowie das Landesamt für Denkmalpflege bislang nicht reagiert. Auch die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern wollte sich dazu nicht äußern, weil „die Angelegenheit sich derzeit im Fluss befindet“. Das Jüdische Museum werde sich aus dem Thema raushalten: „Die Gemeinden müssen dieses Anliegen untereinander klären“, sagt Purin.

Was heißt liberal? Das liberale Judentum, auch als Reformjudentum oder progressives Judentum bezeichnet, entstand im 19. Jahrhundert in Deutschland. Der Gründ dafür war die Suche nach einer religiösen Form, die einerseits dem Wunsch nach bürgerlicher Gleichstellung, andererseits dem Willen zur Beibehaltung einer positiven jüdischen Identität entsprach.

