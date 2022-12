Integrative Einrichtung der Pfarrei Maria Trost soll bis Ende 2023 fertig sein – Übergangslösung bis dahin in Containern

Von: Ursula Löschau

Der Rohbau für das Haus für Kinder ist gerade noch rechtzeitig winterfest geworden. © privat

Das „Integrative Haus für Kinder“ an Maria Trost in Untermenzing feiert Richtfest. Dabei ist der Rohbau gerade so rechtzeitig fertig geworden...

Untermenzing - Freude in der Pfarrkirchenstiftung Maria Trost in Untermenzing: An der Rueßstraße 47 wird diese Woche Richtfest für ein neues „Integratives Haus für Kinder“ gefeiert. Der Vorgängerbau war nicht mehr sinnvoll sanierbar und musste abgerissen werden. Mehr Kapazitäten als vorher wird das neue Haus mit drei Kindergarten- und einer Hortgruppe – für 75 Kindergarten- und 25 Schulkinder – zwar nicht bieten. Dafür aber wird es insgesamt deutlich mehr Platz für alle Nutzer sowie eine Mehrzweckhalle und einige Therapieräume geben.

Die Konzeption sieht teiloffene, altersgemischte Gruppen vor, in denen Kinder mit und ohne Behinderung von drei bis zehn Jahren inklusiv begleitet werden. Bei Bedarf können mehr als zehn Integrationskinder aufgenommen werden. Bauherr ist das Erzbischöfliche Ordinariat München. Gefördert wird der Neubau für rund 10,6 Millionen Euro vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, vom Freistaat Bayern und der Stadt München. Das Gebäude wird in Holzbauweise errichtet und soll Ende 2023 fertig sein. Bis dahin sind die Kinder in einer Containeranlage untergebracht.

