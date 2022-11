„Musste dreimal operiert werden“ - Manuel Neuer macht Hautkrebs-Erkrankung öffentlich

Von: Benedikt Strobach

Manuel Neuer vom FC Bayern München hat im Zuge der Veröffentlichung der gemeinsamen Hautpflegelinie von ihm und Angelique Kerber seine Hautkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. © Sven Hoppe/dpa

Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München hat seine Hautkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Der 36-Jährige musste bereits drei Mal operiert werden.

Eigentlich ist es eine harmlose Meldung. Manuel Neuer, Fußball-National- und FC Bayern-Torhüter, hat gemeinsam mit der Tennisspielerin Angelique Kerber die neue Hautpflegelinie „Newkee“ herausgebracht. Der 36-Jährige sorgt jedoch damit für besonderes Aufsehen: Neuer erklärte in einer Pressemitteilung zum Start der Linie, dass er sich wegen Hautkrebs bereits drei Mal operieren lassen musste. Auch deshalb habe der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters gemeinsam mit Kerber mit „Newkee“ nun die eigene Pflegeserie auf den Markt gebracht.

Hautkrebs bei Fußball-Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München: „Musste drei Mal operiert werden.“

„Wir haben beide eine ganz persönliche Vorgeschichte, was Hautkrankheiten betrifft. Bei Angelique ist es eine sonnenbedingte Hyperpigmentierung und in meinen Fall Hautkrebs im Gesicht, an dem ich bereits drei Mal operiert werden musste“, sagte Neuer in besagter Pressemitteilung. Er ergänzte noch: „Deshalb haben wir auch ganz besonders darauf geachtet, dass wir beim Thema Sonnenschutz keinerlei Kompromisse mehr eingehen: Weil ich ständig draußen trainiere und auch meine Freizeit gerne in der Natur verbringe.“

Neuer arbeitet seit einigen Wochen (letztes Spiel war das 2:2 in Dortmund am Samstag, 8. Oktober) an seinem sportlichen Comeback. Grund für seinen längeren Ausfall war eine Schulterverletzung. Rund drei Wochen vor der WM in Katar sieht es aber offenbar gut aus für den Nationaltorhüter. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann deutete zuletzt an, dass Neuer womöglich am Wochenende Im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin (Samstag, 5. November, 15.30 Uhr/Sky) wieder dabei sein könnte.