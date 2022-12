Gruppe um Bogenhauserin wehrt sich gegen Umzug von Neuperlach an die München Klinik Harlaching

Von: Katrin Hildebrand

Lieb, Gestrich und Stenzel halten die Zusammenlegung der Abteilungen für unsinnig. © Katrin Hildebrand

Die Neuperlacher Geburtsmedizin soll nach Harlaching versetzt werden, um die Kapazitäten der München Klinik zu steigern. Einige Hebammen protestieren gegen die Pläne:

München-Ost - Es ist eine ausgemachte Sache. Die Neuperlacher Geburtsmedizin soll 2024 nach Harlaching ziehen. Ebenso die operative Gynäkologie. So sehen es die Pläne der München Klinik vor. Doch Mitarbeiterinnen der Geburtshilfe wehren sich nun gegen die Pläne. Ihre Petition zum Erhalt der Station in Neuperlach hat mittlerweile mehr als 18 000 Unterschriften.

„All diese Zentralisierungsbestrebungen der München Klinik wurden im Jahr 2015 beschlossen“, erklärt die Bogenhauserin Sisko Stenzel. Sie und ihre Kolleginnen Leonie Lieb und Charlotte Gestrich arbeiten als fest angestellte Hebammen in Neuperlach. Von den Zusammenlegungsplänen halten sie nichts. „Wir wissen doch: Der Münchner Osten wird wachsen. Perspektivisch werden mehr geburtshilfliche Abteilungen gebraucht und nicht weniger.“ Sollte das Angebot in Neuperlach geschlossen werden, müssten viele Frauen mit Wehen deutlich weitere Wege auf sich nehmen.



Hebammen gegen Umzug: Engpässe im Münchner Nordosten befürchtet

Tatsächlich könnten allein durch die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nordost bis zu 30 000 Menschen zuziehen. Die dortige München Klinik in Bogenhausen aber verfügt über keinen Kreißsaal, nur das Klinikum rechts der Isar hat einen. Mit der Aufgabe der Neuperlacher Station könnte diese Entwicklung zu Engpässen führen. „Es ist ohnehin nicht so leicht, in München einen Platz zur Entbindung zu finden“, berichtet Stenzel. Damit dieses Problem deutlich wird, fordern die Hebammen eine neue Bedarfserhebung durch das Gesundheitsreferat. Die letzte fand 2018 statt. Die nächste ist für 2023 geplant, wie die Stadt auf Hallo-Nachfrage mitteilt. Der Stadtrat wird sich anschließend damit befassen.



Abgesehen von den weiteren Wegen für Gebärende kritisieren die Hebammen auch das drohende Ende einer gut funktionierenden Struktur in ihrer Klinik. Die Kaiserschnittrate sei münchenweit die niedrigste. Auch sei seit 2015 die Zahl der Geburten in der Klinik Neuperlach um 12 Prozent gestiegen. Charlotte Gestrich erklärt: „Wir sind sehr gut aufeinander eingespielt.“

Hebammen gegen Umzug: München Klinik will Kapazitäten ausdehnen

Personalmangel gebe es bisher nicht. Alle Mitarbeitenden sind fest angestellt. Das könnte bei der Verlegung nach Harlaching durchaus ein Problem darstellen, wie Leonie Lieb schildert: „In Harlaching arbeiten die Hebammen freiberuflich. Wir aber wollen angestellt bleiben. Diese unterschiedlichen Arbeitsformen werden schwer zu koordinieren sein.“



Die München Klinik verweist gegenüber Hallo darauf, dass sie ihre Kapazitäten für Geburten generell ausdehnen wolle – von derzeit 6000 auf 7500 pro Jahr. Die Frage, ob die Geburtshilfe in Neuper­lach über 2024 fortbestehen könne oder nicht, werde 2023 in den Stadtratsbeschluss mit eingebracht.

