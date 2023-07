Hecke geht beim Grillen in Flammen auf ‒ Münchner Feuerwehr muss Schläuche bei Brand-Einsatz durch Haus legen

Bewohner verletzt

+ © Berufsfeuerwehr München Beim Grillen ging eine Hecke in einem Garten in München in Flammen auf. © Berufsfeuerwehr München

Eine Garten-Hecke eines Münchners geriet beim Grillen in Brand. Die Feuerwehr musste mit den Schläuchen durch das Haus, um die Flammen zu löschen.

München / Obermenzing ‒ Beim Grillen im Garten ging die Hecke eines Münchners in Flammen auf. Der Mann verletzte sich bei dem Versuch, den Brand selbst zu löschen. Die Feuerwehr musste die Schläuche bei dem Einsatz durch das Haus legen.

Brand-Einsatz für Feuerwehr in München - Hecke geht beim Grillen in Flammen auf

Der Bewohner eines Reihenmittelhauses an der Bergsonstraße in Obermenzing grillte am Samstagnachmittag in seinem Garten, als der plötzlich Rauch und Flammen bemerkte. Laut Feuerwehr hatte sich die Hecke zwischen den Grundstücken entzündet.

Als er es mit eigenen Mitteln nicht schaffte, den Brand zu löschen und sich Verletzungen zuzog, alarmierte er den Notruf 112.

Die Einsatzkräfte vor Ort konnten könnten die Flammen zwar schnell lokalisieren, aber es gab keinen Weg um das Gebäude in den Garten. Deshalb entschied der Einsatzleiter, die Schläuche durch das Haus des Betroffenen zu legen.

Feuerwehr muss Schläuche zum Garten durch Haus legen

Anschließend konnte die Feuerwehr den Brand der acht Meter langen und drei Meter hohen Hecke schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die Gartenhütte verhindern.

Zum Ende des Einsatzes entlüfteten die Einsatzkräfte das Haus von dem entstandenen Rauch.

Der Bewohner erlitt leichte Verletzungen und konnte nach Behandlung durch den Rettungsdienst aber zuhause bleiben. Der Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Hinweis der Feuerwehr Bei hohen Temperaturen und der damit verbundenen Trockenheit bittet die Feuerwehr um erhebliche Vorsicht im Umgang mit Feuer und heißen Gegenständen.

