Hecke in München in Brand: Flammen verschlingen 70 Quadratmeter an Pflanzen ‒ Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Von: Sebastian Fuchs

In München konnte die Feuerwehr den Ausbruch eines größeren Flächenbrandes gerade noch verhindern. © Berufsfeuerwehr München

In München konnte der Ausbruch eines größeren Flächenbrandes gerade noch verhindert werden. Eine Passantin hatte Rauch in einer Hecke bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

München / Freiham ‒ Am Montagabend war eine Hecke nahe der Ehrenbürgerstraße in Freiham in Brand geraten. Eine Passantin bemerkte die Rauchentwicklung in den Sträuchern und verständigte umgehend die Feuerwehr.

Hecke in München in Flammen: Feuerwehr verhindert Flächenbrand in Freiham

Nach Eintreffen am Einsatzort begannen die Besatzungen der Feuerwehr-Fahrzeuge umgehend mit den Löschmaßnahmen. Die Flammen hatten sich allerdings schnell in Richtung einer großen Eiche in der Nähe ausgebreitet, berichtet die Feuerwehr.

Der Einsatzleiter forderte daher ein Sonderlöschmittelfahrzeug mit einem Wasserwerfer nach um ein Übergreifen auf weitere Bäume und Sträucher zu verhindern. Dadurch konnte der Brand anschließend schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Trotz des schnellen Eingreifens sind den Flammen etwa 70 Quadratmeter an Hecke und Vegetation zum Opfer gefallen. Die Brandursache wird durch die Polizei untersucht.

