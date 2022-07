Das Aubinger Herbstfest ist zurück: Vier Tage Programm für Jung und Alt

Von: Andreas Schwarzbauer

Bierprobe fürs Herbstfest. © freiflächenverein

Nach zwei Jahren kehrt das Aubinger Herbstfest zurück - von 1. bis 4. September überzeugt das Fest mit bewährtem Programm auf der Belandwiese.

Aubing - Eine große Geburtstagssause der Feuerwehr, ein neuer Festwirt, aber ansonsten ein bewährtes Programm – so kehrt das Aubinger Herbstfest nach zwei Jahren Corona-Pause zurück. „Die Leute warten drauf und wollen endlich wieder in Aubing zusammenkommen“, freut sich Sebastian Kriesel vom veranstaltenden Freiflächenverein.

Aubinger Herbstfest 2022: Vier Tage Programm für Jung und Alt

Das Herbstfest startet am Donnerstag, 1. September, um 17.30 Uhr mit einem Standkonzert am Kriegerdenkmal und anschließendem Festumzug zum Zelt auf der Belandwiese. Nach dem Anzapfen spielen ab 19 Uhr die Unterbrunner Musikanten. Am Freitag, 2. September, findet ab 12 Uhr der Markt im Zelt statt und ab 18 Uhr sorgt DJ Tomm bei der Zeltparty der Feuerwehr für Stimmung.

Der Samstag, 3. September, beginnt um 9 Uhr mit einem Frühschoppen der CSU mit Ministerpräsident Markus Söder. Es folgen ab 14 Uhr eine Fahrzeugschau der Feuerwehr und ein Familiennachmittag sowie ab 18 Uhr die zweite Zeltparty der Floriansjünger mit der Band „Münchner G’schichten“.

Zum Abschluss stehen am Sonntag, 4. September, ein Weißwurstfrühschoppen (8 Uhr), eine Feldmesse (10 Uhr), ein Mittagstisch mit dem Musikverein Eichenau (12 Uhr), ein Festzug durch Aubing (14 Uhr) und eine Zeltparty mit „Nachtstark“ auf dem Programm.

