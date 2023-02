Hilfe für wohnungslose Familien in München ‒ Die Einrichtung an der Bauseweinallee öffnet ihre Türen

Von: Ursula Löschau

Die Einrichtung für wohnungslose Familien an der Bauseweinallee 8 ist geöffnet. © Ursula Löschau

Zwei Häuser an der Bauseweinallee 8 sind für wohnungslose Familien in München geöffnet und suchen Ehrenamtliche. Hallo blickt in die Einrichtung...

München / Obermenzing ‒ An der Bauseweinallee 8 kehrt ab sofort Leben ein. Zwei der drei Häuser zur Versorgung von akut wohnungslosen Münchner Haushalten mit zusammen 200 Betten werden seit dieser Woche bezogen, Haus drei folgt im März.

Dann sollen auch zwei Spielplätze fertig werden. Bestimmt ist die städtische Einrichtung ausschließlich für Familien (Hallo berichtete).

München: Hilfe für wohnungslose Familien an der Bauseweinallee 8 - Ehrenamtliche gesucht

Die Zimmer bieten zwischen drei und sieben Betten, verfügen jeweils über eine eigene kleine Kochnische, Dusche und WC. Zwei Gemeinschaftsräume mit je 50 Quadratmetern stehen für Kinderbetreuungsangebote zur Verfügung, ein weiterer Mehrzweckraum dient allen Generationen.

Die Bezirkssozialarbeit des Amtes für Wohnen und Migration hat ein Büro vor Ort und berät und unterstützt die Familien unter anderem bei der Wohnungssuche.



Zudem ist ehrenamtliches Engagement willkommen. Interessenten können sich an die E-Mail-Adresse bestandsobjekte.soz@muenchen.de wenden. Die ersten Bürger haben bereits Hilfe angeboten.

