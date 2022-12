Benefizaktion „Sternstunden“-Tag – mit Hallo zur Gala

Von: Sabina Kläsener

Teilen

Auch für den USC München Rollstuhlsport wird bei „Sternstunden“ gesammelt. © USC München Rollstuhlsport/Franke

Die Benefizaktion „Sternstunden-Tag“ findet jährlich statt, um Kindern in Not zu helfen. Hallo hat mit dem Vorsitzenden des Projekts gesprochen und verlost Karten für die TV-Gala.

München - Ein Tag, um Kindern in Not zu helfen: Am Freitag, 16. Dezember, findet wieder die Benefizaktion „Sternstunden-Tag“ mit dem Bayerischen Rundfunk statt. Es ist der jährliche Höhepunkt des Engagements des Fördervereins. Abschluss bildet die TV-Gala mit Auftritten von Peter Kraus, Yvonne Catterfeld und Heißmann & Rassau.

Auch Münchner Projekte sind wieder dabei – etwa das Präventionsprojekt „Inside@School“, der Verein USC München Rollstuhlsport und AtemReich, ein Haus für beatmete Kinder. Weitere Infos zu Spenden und Projekten gibt es auf www.sternstunden.de. Hallo hat mit Thomas Jansing, Vorsitzender von „Sternstunden“, gesprochen.

Sternstunden-Tag in München: Diese Promis unterstützen die Benefizaktion

Herr Jansing, inwiefern haben sich Krisen und Krieg auf die Spendenbereitschaft ausgewirkt?

Das Engagement von Sternstunden ist hier gleich hoch wie 2021. Sternstunden hat in den vergangenen Jahren und auch 2022 immer auf Krisen und Kriege reagiert und unterstützt. 2022 wurden 22 Projekte für Betroffene des Ukraine-Kriegs in Höhe von 3,28 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Darüber hinaus helfen wir weiterhin in vielen vergessenen Krisen, wie in Afghanistan, Äthiopien, Ostafrika und Madagaskar.

Was sind Ihre Herzensprojekte?

In all den Jahren war ich am meisten berührt, wenn es um lebensverkürzend erkrankte Kinder geht; da bin ich persönlich immer besonders erschüttert. Als Vater von zwei Töchtern versetze ich mich natürlich auch in die Lage der Eltern und leide mit. Dann fällt es schon schwer, nach Dienstschluss abzuschalten.

Welche Promis unterstützen heuer am Aktionstag?

Viele Mitarbeitende sammeln gemeinsam mit Prominenten am Telefon Spenden für Kinder in Not, unter anderem Michaela May, Bruno Jonas, Elmar Wepper, Manni Schwabl, Hilde Gerg, Wolfgang Fiereck, Friedrich und Max von Thun, Ferdinand Hofer, Götz Otto und Nina Eichinger.

Hallo schickt Leser zur Sternstunden-Gala.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.