„Hirmerei“ in München wechselt Besitzer: Bleibt es bei bezahlbarem Mietraum in Allach?

Von: Ursula Löschau

Auf 2,2 Hektar Land sind an der Hirmerei in München 230 Mietwohnungen geplant, außerdem eine Kita und 4500 Quadratmeter Grünfläche. © Ursula Löschau

Nach dem Besitzerwechsel der „Hirmerei“ in München sind die Anwohner in Allach in Sorge und fühlen sich hintergangen. Was der neue Eigentümer vorhat:

München / Allach ‒ Neuer Wirbel um die „Hirmerei“: Die geplante Siedlung mit 230 Wohnungen an der nördlichen Eversbuschstraße hat den Besitzer gewechselt. Das beunruhigt die Anwohner, die dem gesamten Projekt ohnehin kritisch gegenüberstehen.

Ihre Ängste äußerten sie bei der jüngsten Sitzung des BA Allach-Untermenzing. „Das ist nicht mehr die ‚Hirmerei‘, die uns vorgestellt wurde. Da werden nicht kleine Leute wohnen. Man fühlt sich an der Nase herumgeführt“, fasste Isabel Nazari von der Bürgerinitiative „Gemeinsames Konzept für Allach und Karlsfeld“ zusammen.

+++ Verein GKAK verlangt ein gemeinsames Verkehrs- und Infrastruktur-­Konzept für Allach und Karlsfeld +++

Nach Besitzerwechsel der „Hirmerei“ in Allach: Projektleiterin gibt Entwarnung

Projektleiterin Alexandra Capella gibt auf Hallo-Anfrage Entwarnung: „Wir führen die bisherige Planung genauso fort wie im Wettbewerb und im vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschrieben.“ Konkret: „Wir werden lauter Mietwohnungen bauen und sie im Bestand behalten.“ Nach wie vor seien 40 Prozent geförderter Wohnraum geplant.

Sie bestätigt: Die Anteile der Firma Hirmer an der federführenden Projektgesellschaft gehörten seit Mitte 2022 dem Schweizer Unternehmen Empira Invest. Dies entwickle in München unter anderem auch das „Lange Land“ in Feldmoching und Teile der Siedlung Ludwigsfeld.

Die neuen Gebäude sollen drei bis sechs Geschosse haben und Innenhöfe bilden. © Palais Mai Architekten und Grabner Huber Lipp Landschaftsarchitekten

„Es ist nachvollziehbar, dass man sich wegen des Wechsels Gedanken macht“, sagt Projektsprecher Daniel Schreyer. Em­pira Invest habe die BA-Sitzung im Mai eigentlich auch nutzen wollen, um ‒ zusammen mit Vertretern des Planungsreferats ‒ sich und den aktuellen Planungsstand vorzustellen. Allerdings habe die Stadt die Präsentation auf das BA-Plenum am Dienstag, 13. Juni, verschoben. Dem sei man als Bauherr gefolgt.

+++ Hirmerei Allach: Anlage mit 233 Wohnungen und öffentlichen Grünflächen geplant +++

Bauvorhaben „Hirmerei“ in München: BA Allach-Untermenzing erwartet Antworten von neuen Eigentümern

Das Gremium vertagte seine Stellungnahme zum aktuellen Entwurf dann ebenfalls. Einige Forderungen wurden aber schon formuliert: Stefanie Martin (CSU), Vorsitzende des Unterausschusses Planung und Bau im BA 23, kritisierte unter anderem, dass für die Tiefgarage nur eine Ein- und Ausfahrt an der Eversbuschstraße geplant sei.

Es brauche eine zweite Zufahrt von der Otto-Warburg-Straße aus, meint der BA. Die vorgesehenen Lärmschutzwände zur Bestandsbebauung müssten „maximal schallabsorbierend“ sein und die Müllfahrzeuge des AWM sollten später nicht auf der Eversbuschstraße stehen und diese blockieren.

Zudem weist der BA darauf hin, dass neben der geplanten Kindertageseinrichtung mit zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen mindestens eine Hortgruppe für die Schüler aus der Hirmerei erforderlich sei.

Zu diesen und weiteren Punkten erwartet das Viertelgremium in seiner Juni-Sitzung nun Antworten vom Planungs- und vom Mobilitätsreferat sowie von den neuen Eigentümern. Der nächste Schritt im Bebauungsplanverfahren ist der sogenannte Billigungsbeschluss im Stadtrat.

