Münchens Aktionsplan gegen Hitze-Opfer: Gesundheitsreferat entwickelt Konzept weiter

Das Münchner Gesundheitsreferat will gefährdete Gruppen besser vor Hitze schützen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Das Gesundheitsreferat in München will vulnerable Gruppen besser vor Hitze schützen und plant entsprechende Maßnahmen in das Klimaanpassungskonzept zu integrieren.

München ‒ Erschöpfung, Schwindel oder gar Hitzschlag: Die Folgen des Klimawandels sind in den vergangenen Jahren immer deutlicher zu spüren. Der Gesundheitsausschuss im Rathaus hat jetzt beschlossen, vulnerable Gruppen ‒ wie ältere Personen sowie Menschen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ‒ intensiver zu schützen.

Aktionsplan des Gesundheitsreferates gegen Hitze-Opfer in München

Das Gesundheitsreferat soll dazu entsprechende Hitzeschutzmaßnahmen in das gesamtstädtische Klimaanpassungskonzept integrieren und auf Ebene der Stadtbezirke herunterbrechen. Das Ziel laut Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD): kommenden Hitzephasen flexibler und zielorientierter begegnen zu können.

Der aktuell umgesetzte Maßnahmenkatalog umfasst etwa die Verbreitung von Hitzeleitfäden ‒ wie die des „Hitzeknigges“ des BA Neuhausen-Nymphenburg. Die entsprechenden Gruppen sollen gezielt Informationen erhalten, Beratungseinrichtungen des Gesundheitsreferates oder Alten- und Service-Zentren dabei unterstützen.

Gesundheitsreferat will Öffentlichkeitsarbeit intensivieren

Auch möchte man die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. Darüber hinaus vernetzt sich das Referat zum Erfahrungsaustausch mit überregionalen Kooperationspartnern wie dem „Bündnis Hitzeschutz Bayern“. Zudem sollen die Maßnahmen jährlich evaluiert werden. Weitere Infos gibt es unter www.­muenchen.de/hitze.

