Mehr Hitze und Starkregen in München ‒ Stadt beschließt weitere Maßnahmen für Klimaschutz

Von: Jonas Hönle

Die Stadt München beschließt weitere Maßnahmen für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

München will mit neuen Maßnahmen gegen den Klimawandel mit hohen Temperaturen, aber auch mehr Starkregen, vorgehen und entwickelt ein Konzept von 2016 weiter.

Hitze, Dürre, aber auch Starkregen, Stürme und Hagel - In München wird das Wetter immer extremer.

Für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung hat die Stadt München nun beschlossen, ihr Klimaanpassungskonzept mit neuen Maßnahmen fortzuführen und weiter zu finanzieren.

„München ist durch die dichte Bebauung und den hohen Versiegelungsgrad eine Wärmeinsel mit deutlichen Temperaturunterschieden zum Umland und damit auch besonders empfindlich für die Folgen des Klimawandels,“ sagt Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz.

Als Klimastrategie werde nun das bereits 2016 in Kraft getretene „Maßnahmenkonzept Anpassung an den Klimawandel in der Landeshauptstadt München“ weiterentwickelte.

Klimawandel bringt Hitze und Starkregen ins versiegelte München - die Temperaturen steigt

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist die durchschnittliche Temperatur in den letzten 70 Jahren über zwei Grad angestiegen. Heiße Tage mit über 30 Grad und längere Trockenperioden, aber auch lokaler Starkregen, treten häufiger auf.

Mit insgesamt 30 neuen Maßnahmen sollen essenzielle Grundlagen geschaffen werden. Unter anderem werde die Klimafunktionskarte von 2014 und die Höchstgrundwasserstandskarte aktualisiert sowie das Schwammstadtprinzip in die städtischen Planungen eingebracht.

Zudem soll für Starkregen vorgesorgt und ein Aktionsplan für Hitze aufgegriffen werden.

München will auch weiter die Umgestaltung des öffentlichen Raums und die Begrünung auf Fassaden, Dächern und im Straßenraum anschieben.

