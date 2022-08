Neues Riesen-Bauteil fürs HKW Süd: Schwerlastkran transportiert 220 Tonnen aufs Dach

20 Tonnen schwer ist das „fliegende“ Bauteil des Rückkühlers, das am Mittwoch aufs Dach des Heizkraftwerks Süd gehoben wurde. © SWM

Die Erneuerung am HKW Süd geht in eine neue Runde: Am Mittwoch wurde ein 220 Tonnen schweres Bauteil per Schwerlastkran auf das Dach gehoben.

München - In den vergangenen beiden Jahren wurden für das Heizkraftwerk (HKW) Süd in München-Sendling bereits neue Gasturbinen geliefert und eingebaut, jetzt sind erneut Bauteile in München angekommen, diesmal nicht per Schwertransport, sondern per Kran durch die Luft.

Für die laufenden Großprojekte zur Erneuerung der Gas- und Dampfturbinen-Anlagen GuD1 und GuD2. Für die Münchner fand die Erneuerung eher unbemerkt statt, erst am gestrigen Mittwoch gab es wieder etwas zu sehen.

Per Schwerlast-Kran wurde das erste Segment eines insgesamt 220 Tonnen schweren Rückkühlers für die GuD1 auf das Dach des HKW gehoben. Dafür musste die Schäftlarnstraße für acht Minuten für den Verkehr gesperrt werden.

In den kommenden zwei bis vier Wochen wird abhängig vom weiteren Baufortschritt ein zweites tonnenschweres Bauteil per Kran auf das Dach gehoben, dafür muss erneut kurzzeitig die Schäftlarnstraße gesperrt werden. Weitere Bauteile werden dann ohne Störung des Verkehrs angeliefert.

Wandel am Traditionsstandort HKW Süd: Energiewende in München

Das HKW Süd steht in München für den Wandel von der alten zur neuen Energiewelt. Schon seit 1899 wird hier Strom für die Landeshauptstadt erzeugt. Nach Phasen mit Kohle- und Müllverbrennung ist seit einem Vierteljahrhundert die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) auf Erdgasbasis der Stand der Technik.

Die Zukunft steht im Zeichen der erneuerbare Energien. Zukünftig soll die GuD1 durch den Einsatz modernster Technik auch anteilig Biomethan oder Wasserstoff nutzen können und auf der Nordseite des Standorts wird aktuell Deutschlands größte Geothermienlage in Betrieb genommen. Sie wird künftig Wärme für rund 80.000 Menschen liefern und in Zukunft auch als Wärmespeicher fungieren.

Auch für die Abkühlung der Landeshauptstadt wird am HKW Süd gesorgt. Ab Ende 2023 wird die neue große Fernlkältezentrale klimafreundlich Fernkälte in die Innenstadt liefern.

