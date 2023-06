München sagt Ja zu Hochhäusern ‒ Projekte sollen aber einen Mehrwert für die Gesellschaft haben

Von: Jonas Hönle

In München können Hochhäusern mit einem Mehrwert für die Gesellschaft an gewissen Standorten entstehen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

An gewissen Standorten in München können nach der neuen Hochhausstudie hohe Gebäude mit gestalterischen, ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert entstehen.

München ‒ Die Stadt München schließt den Bau von neuen Hochhäusern nicht kategorisch aus. Die Gebäude sollen jedoch nur an geeigneten Standorten und unter Erfüllung eines gestalterischen, ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert gebaut werden können.

„Hochhäuser ja – aber nicht um jeden Preis“ - das geht aus der Neuauflage der Hochhausstudien von 1977 und 1995 hervor, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Hochhäuser in München an gewissen Standorten mit Mehrwert für die Gesellschaft

Die Hochhaustudie soll dazu beitragen, die Position der Landeshauptstadt München im Umgang mit Hochhäusern zu klären und Beurteilungsgrundlagen für Projekte schaffen.

Aus der Studie lässt sich jedoch kein Baurecht ableiten, die Entscheidung erfolgt durch den Stadtrat im Rahmen von Bauleitplanverfahren. Vielmehr soll sie ein Leitfaden für Planer und Investor sein und einen strukturierten Planungsprozess und Anforderungen an Projekte aufzeigt.

„Wenn wir hohe Häuser in dieser Stadt planen und zulassen, sollen sie so gestaltet sein, dass sie einen Mehrwert für die Gesellschaft allgemein und vor allem für ihre Umgebung bieten.“, so Stadtbaurätin Professorin Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk. „Die Hochhausstudie gibt uns die Grundlage, diese Anforderungen nach mehr Qualität frühzeitig in die Planungsverfahren einzubringen. Sie wurde in einem vielfältigen und intensiven Beteiligungsprozess mit den Bürger*innen unserer Stadt entwickelt.“

Neue Hochhausstudie folgt „Münchner Linie“

Die neue Hochhausstudie stehe wie die vorangegangenen Studien in der Kontinuität der „Münchner Linie“. Dies bedeutet, dass sie darauf abzielt, eine Balance zwischen dem Bewahren des traditionellen Stadtbildes und der Förderung von zeitgemäßem Bauen an geeigneten Standorten zu finden.

Die Ziele der Klimaneutralität, der Langlebigkeit und der Nutzungsflexibilität sowie insbesondere das Schwammstadtprinzip seien zu berücksichtigen.

Die geplanten Hochhäuser auf dem Paketpostareal in München-Neuhausen sind umstritten. Nun wurden die neuen Pläne für das Stadtquartier vorgestellt.

