BA-Mitglieder äußern sich zur Hochhausstudie der Stadt München

Von: Daria Gontscharowa

Die Nachverdichtung mit Hochhäusern sorgt nach wie vor für Kritik im 19. Stadtbezirk. Die Lokalpolitiker verwiesen in der Stellungnahme zur Hochhausstudie der Stadt München darauf, dass jedes Projekt einzeln bewertet werden muss. © Daria Gontscharowa

Immer noch sorgen die Nachverdichtungspläne der Stadt für Kritik im Münchner Süden. Die Politiker verweisen darauf, dass jedes Hochhaus-Projekt einzeln geprüft werden muss.

München-Süd ‒ Viele mühevolle Schleifen hat die Diskussion über die Hochhausstudie in der jüngsten Sitzung des 19. BA gedreht. Nicht ohne Grund. Der Stadtbezirk ist von rasantem Wachstum geprägt und könnte ein großes Potenzial in der vertikalen Nachverdichtung bieten.

Dass diese Idee aber nicht von allen Bürgern und Lokalpolitikern begrüßt wird und immer wieder auf gewisse Skepsis stößt, zeigten 2022 kontroverse Debatten um mehrere Projekte. Beispielhaft dafür sind der Bau der 13-stöckigen Apartmentkomplexe für Klinikpersonal auf dem Areal zwischen Schäftlarnstraße, Tierparkstraße und Am Isarkanal, drei geplante 80-Meter-Türme auf dem einstigen Siemens-/Katzenberger-Gelände oder die Gebäudeaufstockung in Fürstenried-West.

Diesmal haben die BA-Mitglieder jedoch nicht um konkrete Bauvorhaben diskutiert, sondern über die Stellungnahme zur Hochhausstudie der Stadt München, ein „informelles Planungsinstrument“, das Investoren künftig als Orientierungsmaterial dienen werde. „Es lässt sich kein Baurecht daraus ableiten, die Entscheidung über jedes mögliche Projekt wird einzeln nachgeprüft“, betonte BA-Chef Ludwig Weidinger (CSU).



Münchner Hochhausstudie: Ohne Hochhäuser keine Attraktivität?

Drei Fraktionen, die Grünen, SPD und ÖDP, haben dazu eigene Vorschläge erarbeitet und in der Sitzung präsentiert. Die mehrheitsfähigen Abschnitte wurden in die Stellungnahme des BA 19 übernommen. Die SPD verwies darauf, dass die Studie vermitteln will, dass ohne eine größere Zahl von Hochhäusern die Entwicklung Münchens zu einer auch weiterhin attraktiven Metropole nicht möglich ist.

Um das zu beweisen, fehlen aber entsprechende Forschungen in der Studie, die auch andere, nicht ausgeschöpfte Potenziale untersuchen. Außerdem betonte die Fraktion, dass der Versiegelungsgrad durch Hochhäuser meist nur optisch weniger hoch ist, da mehrstöckige Tiefgaragen immer auch große Flächen verbrauchen.



Conrad Lausberg (ÖDP) berief sich in der Fraktionsstellungnahme auf eine Forschung von TU-Professor Thomas Auer, die besagt, dass bei Hochhäusern die graue Energie mit Höhe des Gebäudes deutlich ansteigt. „Das ist besonders bei Höhen über 60 Meter der Fall, wo statische Anforderungen und auch Sicherheitseinrichtungen wie Fluchtwege stärker ins Gewicht fallen“, sagte Lausberg.



Münchner Hochhausstudie: Keine Gebäude über 60 Meter

Demzufolge wurde in der BA-Stellungnahme vermerkt, dass die Häuser über 60 Meter Höhe unter anderem aus ökologischen Gründen nicht mit den Zielen des Klimaschutzes vereinbar sind. Die zentrale Botschaft der Grünen lautete: „ Die Hochhausstudie dürfen politisch nicht dazu missbraucht werden, die Stadtentwicklung eindimensional zu diskutieren und die Höhenentwicklung als einziges Qualitätsmerkmal zu bewerten“.

Diese ist auch in die Stellungnahme eingeflossen. Das einstimmig angenommene Fazit der BA-Stellungnahme war auch in jedem Fraktionsvorschlag fast gleich formuliert. Die Lokalpolitiker unterstrichen, der Stadtrat stehe weiterhin in der Verantwortung, jeden Schritt eines Bebauungsplanverfahrens am konkreten Einzelfall zu bewerten und nicht nur auf die Hochhausstudie zu verweisen. Die Hochhausstudie selbst schaffe richtigerweise kein Baurecht.

