Königliche Hochzeit in München: So feiert Prinz Ludwig von Bayern in Schloss Nymphenburg

Von: Ursula Löschau

Prinz Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink heiraten. © dpa/Verwaltung des Herzogs von Bayern

Prinz Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink heiraten in München. Wie die königliche Hochzeit in Schloss Nymphenburg gefeiert wird:

München ‒ Der Adel in Bayern ist seit 1919 abgeschafft. Trotzdem sind am Samstag, 20. Mai, viele Augen auf München gerichtet, wenn Prinz Ludwig von Bayern (40) seiner Verlobten Sophie-Alexandra Evekink vor rund 700 geladenen Gästen in der Theatinerkirche das Ja-Wort gibt. Beginn ist um 10 Uhr. Danach wird auf Einladung von Herzog Franz von Bayern (89), dem Chef des Hauses Wittelsbach, in Schloss Nymphenburg gefeiert.



Prinz Ludwig von Bayern heiratet Sophie-Alexandra Evekink in der Theatinerkirche. © Marcus Schlaf

Royale Hochzeit in München: Details zur Trauung unter Verschluss

Ludwig von Bayern ist der älteste Sohn von Prinz Luitpold und Prinzessin Beatrix von Bayern. Der Ururenkel des letzten bayerischen Königs ist Jurist und führt die Stiftung Hilfsverein Nymphenburg. Seit 2011 engagiert er sich in der Entwicklungshilfe vor allem in Ostafrika. Nach seinem Onkel Herzog Max in Bayern und seinem Vater wird er nach Angaben des „Hauses Bayern“ künftiges Oberhaupt des Hauses Wittelsbach sein.

Seine zukünftige Frau Sophie-Alexandra Evekink wurde laut dpa-Meldung 1989 geboren und wuchs in Kanada und den Niederlanden auf. Sie studierte in England Politik und Kriminalwissenschaften und arbeitete unter anderem bei den Vereinten Nationen. Derzeit ist sie als Dozentin an der Universität Oxford tätig.



Mit Einzelheiten zur Hochzeit hält sich das „Haus Bayern“ auch auf Nachfrage zurück. Auf der Internetseite heißt es nur: „Zur Trauung werden neben den geladenen Gästen auch Abordnungen bayerischer Traditionsvereine erwartet, die dem Haus Wittelsbach verbunden sind.“ Nach BR-Informationen werden neben Familienmitgliedern und Repräsentanten aus Politik und Kultur an die 200 Trachtler erwartet. Letztere würden vor der Hochzeitszeremonie am Odeonsplatz eine Art Volksfest planen.



Royale Hochzeit in München: Spenden an Wohltätigkeit statt Geschenke

Mit einer Kutsche werde das Brautpaar nicht vorfahren. „Wir sind hier nicht in London“, sagte Prinz Ludwig dem BR. Beim Festessen würden regionale Speisen und Pfälzer Weine kredenzt werden. Das „Haus Bayern“ erklärt: „Herzog Franz und das Brautpaar sind sich bewusst, dass viele Menschen durch die weltweiten Krisen und ihre Auswirkungen akute Not leiden. Hochzeiten wurden aber auch in dunklen Zeiten gefeiert, nicht zuletzt, um die Zuversicht zu erhalten.“



Gefeiert wird in Schloss Nymphenburg. Teile des Schlosses und des Parks sind am Samstag, 20. Mai, für die Öffentlichkeit gesperrt. © Ursula Löschau

Statt Geschenken wünscht sich das Brautpaar Spenden an den Hilfsverein Nymphenburg. Ludwig von Bayern unterstützt damit klassische Hilfsprojekte wie die Sicherung von Ernährungsprogrammen. Außerdem habe er zusammen mit Partnern ein innovatives Ausbildungskonzept im IT-Bereich für junge Leute in Ostafrika gestartet, berichtet das „Haus Bayern“.



Die Münchner Polizei werde die Hochzeit nach jetzigem Stand mit etwa 100 Beamten begleiten, teilt Sprecher Jakob Siebentritt auf Hallo-Anfrage mit. „Je nach Verkehrssituation werden wir im Umfeld der Feierlichkeiten Verkehrsmaßnahmen treffen“, sagt Siebentritt. Die Beeinträchtigungen sollen aber „möglichst gering“ gehalten werden. „Im besten Fall müssen wir voraussichtlich auf dem Odeonsplatz lediglich für kurze Zeit Verkehrssperren einrichten.“



Royale Hochzeit in München: Schloss vier Tage dicht - Hinterer Teil des Parks für Öffentlichkeit zugänglich

Das Schloss Nymphenburg ist laut Schlösserverwaltung von Mittwoch, 17., bis einschließlich Samstag, 20. Mai, geschlossen. Das nördliche Schlossrondell inklusive etlicher Parkplätze ist am 20. Mai ebenfalls gesperrt. „Ab 21. Mai sind alle Einrichtungen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zugänglich“, so ein Sprecher.

Ursprünglich sollte am Tag der Hochzeit auch der Schlosspark nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Laut Informationen der AZ sei dieser Fall nun abgewendet. Von der Verwaltung des Herzogs von Bayern würde es heißen, dass der Schlosspark Nymphenburg nicht komplett gesperrt werde. Der hintere Teil sei der Öffentlichkeit zugänglich. Spaziergänger könnten zum Beispiel auf der südlichen Seite des Schlossplatzes in den Park gehen. Es werde lediglich nicht möglich sein, durch das Gartenparterre direkt am Schloss zu gehen.

Das BR Fernsehen fängt das Geschehen rund um die Residenz ein, begleitet den Einzug in die Theatinerkirche und zeigt besondere Momente während der Zeremonie in der Kirche sowie die Ankunft der Gäste beim Empfang auf Schloss Nymphenburg. Die halbstündige Zusammenfassung wird am 20. Mai ab 19 Uhr gesendet.

