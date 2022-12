Hoher Sachschaden bei Garagen-Brand in München ‒ Feuerwehr rückt wegen Kastenwagen zu Betriebshof aus

Von: Jonas Hönle

Am Isarkanal in München geriet ein Kastenwagen in einer Garage in Brand. © Berufsfeuerwehr München

Bei einem Brand eines Kastenwagens in einer Garage am Isarkanal entstand ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr gelangte mit Gewalt auf den Betriebshof.

München/Sendling ‒ In einer Garage in München ist am Sonntag ein Kastenwagen komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr musste das Tor zu einem Betriebshof am Isarkanal aufbrechen, um den Brand bekämpfen zu können. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, es entstand aber ein hoher Sachschaden.

Feuerwehr löscht Garagen-Brand am Isarkanal - Kastenwagen auf Betriebshof in München brennt aus

Eine Spaziergängerin meldete dem Notruf 112 kurz nach 20 Uhr, dass viel Rauch von dem Gelände in Sendling aufsteigen würde.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte das brennende Fahrzeug in einer Garage vor. Nachdem sie mit Gewalt auf den Betriebshof gelangten, löschten drei Trupps das Feuer.

Bei dem Garagen-Brand auf dem Betriebshof entstand ein hoher Sachschaden. © Berufsfeuerwehr München

Mit einem betriebseigenen Traktor zog die Feuerwehr kurzerhand das Fahrzeug aus der Garage und führte weitere Nachlöscharbeiten durch. Durch die hohe Rauch- und Hitzeentwicklung wurden vier weitere Fahrzeuge beschädigt

Die Garage und Teile einer Werkstatt wurden stark verraucht und mit einem Hochleistungslüfter entlüftet.

Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf rund 300.000 Euro beziffert. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei.

