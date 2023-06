Die Spürnasen der Bahn: Wie Hunde entlang der zweiten Stammstrecke in München beim Artenschutz helfen

Artenspürhunde der Deutschen Bahn erschnüffeln seltene Tiere in München – damit diese übersiedelt werden können. © Marie-Julie Hlawica

Entlang der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München erschnüffeln Artenspürhunde seltene Tiere, damit diese noch vor Baubeginn umgesiedelt werden können.

München ‒ Auf Kommando kennt Monte kein Halten mehr. Der dreijährige Cocker-Springer-Rüde hat die Nase am Boden, Kopf und Schwanz wackeln wie wild. Im Bahn-Areal an der Richelstraße unterhalb der Donnersbergerbrücke schnüffelt er eifrig, bis er plötzlich sitzen bleibt.

Alexanda Hörand, Montes Halterin lobt ihren Hund, der so anzeigt, dass er eben die Spur von schützenswerten Echsen gefunden hat. Hörand, Fachreferentin Artenkartierung bei der Bahn, kennzeichnet und markiert das Areal. 30 Minuten dauert Montes Einsatz jeweils ‒ von Pausen und Belohnungen unterbrochen.

Um geschützte Tierarten zwischen Laim und Ostbahnhof zu erhalten, werden dort seit einem knappen Jahr ausgebildete Artenspürhunde wie Monte eingesetzt. Sie erschnüffeln seltene Tierarten wie Schlingnattern, Zauneidechsen, Zwergfledermäuse oder Feldlerchen, damit diese noch vor Baubeginn umgesiedelt werden können.

Erst wenn in einem Gebiet dreimal kein geschütztes Tier mehr gesichtet wird, darf der Bagger kommen. © Marie-Julie Hlawica

Die Stellen in den definierten Gebieten, in denen sich schützenswerte Tierarten befinden, werden digital erfasst. Nina Reinhardt, verantwortliche Projektingenieurin Natur- und Artenschutz der DB Netz AG, gibt die Daten mit dem Populationsnachweis weiter. So wird noch vor dem ersten Spatenstich sichergestellt, dass seltene Tierarten beim Gleisbau nicht gefährdet werden.

Schließlich sind die Vorgaben im Natur- und Artenschutz des Landesamts für Umweltschutz streng. Bis zu zehnmal muss ein Gebiet kontrolliert werden, bevor es als bautauglich kartiert werden kann. Erst wenn dreimal kein geschütztes Tier mehr gesichtet wird, darf der Bagger kommen.

Michael Schmitt, Leiter des Kompetenzzentrums Artenkartierung der DB Netz AG (siehe Kasten) und quasi „Vater“ der Abteilung Artenspürhunde in München, hat mit dem Projekt Pionierarbeit geleistet: „Wir haben einen internen, zweijährigen Ausbildungslehrgang für Artenkartierer mit Spürhunden entwickelt.

Die DB kauft die Tiere an, übergibt sie mit einem Überlassungsvertrag an ihre Halter. Am Ende der Ausbildung nimmt ein unabhängiger Veterinär die Prüfung zum Artenspürhund ab.“ Wie man es von anderen Suchhundestaffeln, etwa bei der Polizei oder dem THW kenne, seien „Mensch und Hund ein festes Team, beruflich und privat.“

Das Projekt, das seit bald zwölf Monaten existiert, hat Erfolg. Viele Tiere entlang der geplanten zweite Stammstrecke, die seit 2022 mit Artenspürhunden gesichert wurden, haben sich schon in Aubing, Harthof, Langwied oder in den Maximilians-Auen neu angesiedelt.

Das Kompetenzzentrum Artenkartierung Die seit Juli 2022 eigenständige Abteilung der DB Netz AG hat derzeit sechs Artenspürhunde im Einsatz. Drei weitere Junghunde sind in der Ausbildung, vier Welpen bereits angekauft. Geeignet sind Spaniel, aber auch Labradore. Die Tiere sind „Eigentum“ der DB, arbeiten und leben aber mit und bei den jeweiligen Hundeführern. Sowohl Ausbildung als auch Haltung, Futter- wie Arztkosten übernimmt die DB. Der interne Ausbildungslehrgang für geeignete tierische „Artenkartierer“ dauert ein Jahr.

Marie-Julie Hlawica

