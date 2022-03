Zum Hundeverbot auf der Postwiese: BA will im März Stellung nehmen - Zäune als Kompromiss?

Von: Ursula Löschau

Aktuell dürfen Hunde weder mit noch ohne Leine auf die Postwiese. Die Stadt stuft diese als Spiel- und Liegewiese ein. © Ursula Löschau

Bürger rund um die Postwiese kämpfen für einen Kompromiss für Hundehalter, nun scheinen sie ihr Ziel erreicht zu haben. Der BA sich will im März zu Lösungen äußern.

NEUHAUSEN Mehr als 200 Unterschriften haben Hundebesitzer inzwischen dafür gesammelt, dass sie ihre Vierbeiner auf der sogenannten Postwiese neben der ehemaligen Paketposthalle wieder frei laufenlassen dürfen. Der BA Neuhausen-Nymphenburg, an den sich die Tierhalter jetzt zum wiederholten Mal gewendet haben, will in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 15. März, einen Beschluss dazu fassen.

Wie berichtet, gilt auf der städtischen Fläche seit Juni 2021 ein Betretungsverbot für Hunde. „Wir haben inzwischen viele Briefe von beiden Seiten bekommen – von Hundehaltern wie von Anwohnern mit Vorgärten zur Postwiese, die Schutz möchten“, berichtete Viertel-Chefin Anna Hanusch (Grüne) in der jüngsten BA-Sitzung.

Das Gremium wolle in seiner Stellungnahme nun alle Belange berücksichtigen und „eine Lösung finden, mit der alle leben können“, begründete die BA-Chefin die weitere Überlegungsfrist.

Kompromiss für Hunde auf der Postwiese: BA schlägt Zäune als Lösung vor

Eine Option zeichnet sich allerdings schon ab. „Wir wollen wissen, ob Vorgärten dort auf Wunsch ausnahmsweise eingezäunt werden könnten“, so Hanusch. Ohne Sonderregelung sei dies sonst nicht möglich. Die Antwort auf eine entsprechende Anfrage an die Lokalbaukommission stehe noch aus. Auch die Hundehalter würden diese Lösung favorisieren.

„Eltern fühlen sich sicherer und Vorgartenbesitzer wissen ihr Eigentum geschützt“, fasste Antragstellerin Begoña Gonzáles Otero zusammen. Alternativ könne ein Wiesenbereich auch durch Büsche für das freie Spiel mit Hunden abgeteilt werden. Ziel sei ein Miteinander von Eltern, Vorgartenbesitzern und Hundehaltern, denn Letztere „sind ebenso Eltern und Vorgartenbesitzer“, sagte die Bürgerin.

Sperrung der Postwiese für Hunde: Lokalpolitiker beklagen Alleingänge der Stadt

Nikolai Lipkowitsch (Grüne) sprach sich ebenfalls für eine Kompromisslösung aus und betonte: „Wir haben als BA nie für eine Sperrung der Hundewiese gestimmt und waren auch nie in irgendeiner Weise auch nur an einer Entscheidung dazu beteiligt.“

Die Stadt erklärt die Änderung wie bereits berichtet folgendermaßen: 2021 sei die Fläche von der Deutschen Post an die Stadt übergegangen, womit dort die Münchner Grünanlagensatzung in Kraft getreten sei – wie bei allen öffentlichen Grünflächen, die als Spiel- und Liegewiesen genutzt würden. Dafür sei die Wiese seit Jahren vorgesehen. Entsprechende Pläne habe die Stadt dem BA bereits 2017 vorgestellt.

