„Zukunft der Mobilität“: Europas erste Hyperloop-Teststrecke in München eröffnet

Von: Kevin Wenger

Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume eröffneten gemeinsam Europas erste Hyperloop-Teststrecke in München. © Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst/Wolfgang M. Weber

An der TUM wurde die erste, für den Passagierbetrieb zugelassene, Hyperloop-Teststrecke in ganz Europa eröffnet. Was erforscht wird und die Stimmen zur Einweihung:

München ‒ „Die Zukunft der Mobilität beginnt in Bayern.“, freut sich Wissenschaftsminister Markus Blume. Und das aus gutem Grund: Blume hat mit Ministerpräsident Markus Söder gemeinsam Europas erste für den Passagierverkehr zugelassene Hyperloop-Teststrecke in Realgröße an der Technischen Universität München (TUM) in Betrieb genommen.

Europas erste Hyperloop-Teststrecke eröffnet: Für Passagiere zugelassen

Das TUM Hyperloop-Programm will die Fortbewegungsmethode der Zukunft entwickeln: schnell, sicher und umweltfreundlich. Seit 2020 ist das Projekt Teil der „Hightech Agenda Bayern“ und wird vom Freistaat gefördert. Die Teststrecke befindet sich in Ottobrunn, am TUM-Department für Luft- und Raumfahrt und Geodäsie.

Mit der europaweit ersten Teststrecke sollen Antrieb, Schwebetechnik, Verhalten der Kapsel im Vakuum und die Sicherheitsaspekte erprobt werden. Für den Passagierbetrieb erfolgte eine Abnahme vom TÜV Süd.

Der Ministerpräsident freut sich, dass sich die Hartnäckigkeit der jungen Studenten auszahlt. Aus einer „inspirierenden Idee“ sei so „ein starkes Statement für Ingenieurskunst und Zukunft“ geworden. Der Freistaat möchte Projekte wie dieses weiterhin fördern und investiert mit der „Hightech Agenda“ fünf Millionen Euro in Forschung und Technologie. Söder hebt besonders die Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Ottobrunn hervor, die zu Europas größter ihrer Art werden soll.

Europas erste Hyperloop-Teststrecke eröffnet: „Aufbruch in neue Zeit“

Markus Blume gibt sich euphorisch über diesen Schritt. Er betitelt den heutigen Tag als „einen Aufbruch in eine neue Zeit“, obwohl die Teststrecke nur 24 Meter lang sei. Auch er lobt die Studenten, welche ihre eigene Vision weiterentwickelt haben und so den Weg für nachhaltige, ultraschnelle, sichere Fortbewegung ebnen würden.

Ministerpräsident Söder und Wissenschaftsminister Blume mit dem Hyperloop-Team vor dem 24 Meter langen Testsegment. © StMWK/Wolfgang M. Weber

Blume setzt sein Lob fort: „Mit Leidenschaft für Zukunft und Technik lassen junge Talente aus Science-Fiction Realität werden und setzen echte Maßstäbe. Wir sind unglaublich stolz auf das TUM-Hyperloop Team. Es hat nicht nur die Testrecke realisiert, sondern bereits viermal den Hyperloop-Wettbewerb von Elon Musk gewonnen.“

Im nächsten Schritt soll eine ein Kilometer lange Teststrecke errichtet werden, um eine neue Referenzstrecke für das Hyperloop-System zu haben. In der Zukunft sollen Passagiere mit mehr als 800 km/h befördert werden.

