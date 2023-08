Mobilitäts-Sorgen wegen der IAA 2023 in München: Automesse Anfang September auch in der Innenstadt

Von: Gabriele Winter

Teilen

Weil Programmteile der IAA auch in der Münchner Innenstadt geplant sind, gibt es Bedenken zum Verkehrsfluss. © Sven Hoppe/dpa

In diesem Jahr sind einige Programmteile der IAA auch in der Münchner Innenstadt geplant. Anwohner sehen das Event als Mobilitätsbremse.

München ‒ Mobilität und München werden von vielen als unüberwindbare Gegensätze gesehen. Ob die Internationale Automobilausstellung IAA Mobility von Dienstag, 5., bis Sonntag, 10. September, daran etwas ändert, ist fraglich.

Zwar haben sich laut Messe München bereits über 500 Aussteller und Schlüsselfiguren in Sachen Fortbewegung angemeldet. Gleichzeitig wird die Messe ‒ wie bei ihrer ersten Münchner Ausgabe 2021 ‒ nicht auf das Messegelände begrenzt, sondern soll mit ihrem „Open Space“ (siehe Kasten) auch in der Innenstadt viel Publikum anlocken.

+++ IAA 2023 in München: Planung für Automobil Ausstellung geht ins Finetuning +++

Programmteile der IAA auch in der Münchner Innenstadt: Anwohner sehen Event als Mobilitätsbremse

Vor allem Anwohner der Altstadt, der Maxvorstadt und des Lehels sehen das Event daher als Mobilitätsbremse. Ganze Straßenzüge, zum Beispiel rund um die Ludwigstraße, können von 9 bis 22 Uhr nicht angefahren werden. „Dort wird es eine Cycling Activation Area geben“, berichtete Christine von Breitenbach, Projektleiterin IAA der Messe München, in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Maxvorstadt.

Aber nicht nur dieser Fahrrad-Parcours sorgte im BA 3 für Bedenken. Zudem sehe man erhebliche Probleme bei Radumleitungen am Königsplatz oder an der Kardinal-Döpfner-Straße. Diese seien nicht für den erwarteten Verkehr ausgelegt. Daher kamen bei der Präsentation viele Fragen zu Ampelschaltungen. Dem Verkehrsfluss würde viel Beachtung geschenkt, betonte von Breitenbach. Auf jeden Fall bleibe die Zufahrt zur Klinik nahe der Ludwigstraße erhalten.

BA wenig begeistert: „eine Messe gehört aufs Messegelände und nicht in die Innenstadt“

Die diesjährige IAA greife sogar mehr in den öffentlichen Raum ein als vor zwei Jahren, hieß es im BA. So müssten diverse Buslinien die von der Messe beanspruchten Bereiche für zwei Wochen umfahren. In der SPD-Fraktion wisse man zwar die wirtschaftliche Bedeutung der IAA zu schätzen: „Münchner Wirte und Hoteliers können sich über zusätzliche Einnahmen freuen“, meint BA-Mitglied Felix Lang.

Auch das neue Konzept, nicht nur Autos zu zeigen, sondern das ganze Spektrum der Mobilität zu präsentieren ‒ etwa mit Teststrecken für E-Fahrräder und -Scooter im Englischen Garten ‒ begrüße man. „Aber eine Messe gehört aufs Messegelände und nicht in die Innenstadt.“

An dem Punkt setzen auch Aktivisten an, die sich gegen die IAA wenden ‒ etwa Attac oder „Sand im Getriebe“. „Die Stadt und unsere öffentlichen Plätze werden als Tribüne für die Profitinteressen der Automobilindustrie missbraucht“, sagt Sprecherin Vanessa Probst.

+++ IAA 2023 in München ‒ Auto-Messe bereitet sich auf Klima-Proteste vor +++

Aktivisten planen Protestcamp zur IAA

Wie schon 2021 planen die Aktivisten parallel zur Messe ein Protestcamp, es werden 1500 Teilnehmer erwartet. Das KVR hat ihnen dafür den Luitpoldpark zugewiesen. Von dort soll am Sonntag, 10. September, auch eine Demo unter dem Motto „BlockIAA“ durch München führen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.