Ohr von Aktivist abgeschlagen? IAA-Protestler in München äußern massive Kritik an Polizei

Von: Benedikt Strobach

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion bei einer Protestaktion vor dem IAA-Gelände in München. © Uwe Lein/dpa

Die IAA in München geht heute zu Ende. Laut Gegnern wurde einem Aktivisten von der Polizei ein Ohr abgeschlagen. Ein Überblick über die Proteste.

München ‒ Wurde einem Aktivisten durch den Schlagstock eines Polizisten ein Ohr abgeschlagen? Diese massive Kritik wurde während der Proteste gegen die IAA Mobility in München am Samstag laut. Die Polizei berichtet von mehreren Blockadeaktionen über das Wochenende.

München: Klima-Aktivist das Ohr abgeschlagen? IAA-Protestierende mit massiver Kritik an Polizei

Die Protest-Gruppe „Sand im Getriebe“ meldete die Kritik an den Methoden der Beamten: „Ein Polizist schlug mit einem Schlagstock einem Demonstrierenden der antikapitalistischen Gruppe Smash IAA das Ohr zur Hälfte ab, sodass es im Krankenhaus wieder angenäht werden musste.“ Aktivistin Lisa Poettinger erklärt zu den Aktionen: „Der Protest gegen die IAA ist notwendig und berechtigt, sollte aber bereits im Voraus delegitimiert werden. Das Ergebnis dieser Rhetorik und der Politik kann man jetzt sehen: Verletzte und Gefangene aus fadenscheinigen Gründen. Das polizeiliche Handeln war ungerechtfertigt, aber nicht überraschend.“

Die Polizei berichtet indes von mehreren Aktionen gegen die IAA in München. Demnach habe sich etwa am Freitagnachmittag ein Vorfall auf der Ausstellungsfläche des „Open Space“ ereignet. Eine Person stellte sich auf das Dach eines ausgestellten Autos und zeigte ein Plakat. Dabei wurde das Dach des Fahrzeugs beschädigt. Die Polizei brachte den Protestler zu einer Gefahrensammelstelle und entließ ihn nach „Abschluss der polizeilichen Maßnahmen“.

Gegen 16.30 Uhr wurde am selben Tag die Ludwigsstraße in beide Richtungen durch Klima-Aktivisten blockiert. Deren Protest wurde laut Polizei 15 Minuten später aufgelöst und beendet. Gegen die beteiligten Personen wird wegen des Verdachts der Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ermittelt, melden die Beamten.

Am Samstag gegen 10 Uhr blockierten Klima-Aktivisten die Straße am Innsbrucker Ring, indem sie sich auf die Fahrbahn klebten. Durch die Blockade kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die etwa 35 Minuten andauerten. Die insgesamt sieben beteiligten Personen, die alle erst am Freitagabend aus einem richterlich bestätigten Gewahrsam entlassen wurden, wurden zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle gebracht. Fünf wurden nach einer entsprechenden richterlichen Entscheidung bis zum 12. September in Gewahrsam genommen. Zwei wurden wieder entlassen.

Die von den Aktivisten kritisierte Handlung scheint sich wohl gegen Samstagmittag an der Donnersberger Brücke ereignet zu haben. Dort kam es laut Polizei zu zwei Störaktionen im Zusammenhang mit der IAA. 80 Personen hätten die Polizisten vor Ort angegriffen. „In diesem Zusammenhang mussten auch Schlagstöcke und Reizstoffsprühgeräte von den Einsatzkräften eingesetzt werden“, heißt es von Seiten der Ordnungshüter. Ein Beamter wurde durch einen Schlag gegen den Kopf verletzt. Über weitere Verletzungen anderer Personen sei der Polizei aber „momentan nichts bekannt“.

Bei einer zweiten Demonstration setzte sich eine Gruppe von etwa 15 Personen unter der Donnersberger Brücke auf die Fahrbahn und blockierte den Verkehr. Eine weitere Gruppe von anfangs etwa 30 Personen befand sich an der Ecke Arnulfstraße/Donnersbergerbrücke vor einem dortigen Autohaus. Sie hielten dabei mehrere Transparente hoch. In der Gruppe wurden auch Personen gesichtet, die an der anderen Aktion beteiligt waren.

„In diesem Zusammenhang wurden Ermittlungen gegen 22 Personen wegen Landfriedensbruches und teilweise wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte geführt. Die Tatverdächtigen wurden gegen 16:15 Uhr vor Ort entlassen. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass bislang unbekannte Personen im Zusammenhang mit der Versammlung ein Fahrzeug an dem Autohaus beschädigt hatten.“, schreibt die Polizei.

Mittags ereigneten sich noch weitere Proteste im Bereich der Bavaria-/Lindwurmstraße. Dabei seilten sich zwei Personen von einer dortigen Eisenbahnbrücke ab. Ein weiterer Aktivist blockierte die Straße mit einem Holzgestell. Weitere Personen drangen auf das Dach eines nahegelegenen Hauses vor, an dem ebenfalls ein Banner aufgehängt wurde. Personengruppen setzten sich an verschiedenen Orten im Umfeld auf die Fahrbahn, zwei davon jeweils vor und hinter dem Gebäude an der Bavariastraße, und blockierten diese.

Die Personengruppe auf der Fahrbahn der Bavariastraße im unmittelbaren Kreuzungsbereich mit der Lindwurmstraße kam der mehrfachen Aufforderung, sich an eine andere Örtlichkeit zu begeben, nicht nach. Daher wurde diese Versammlung nach mehrfachen Lautsprecherdurchsagen aufgelöst und die Personen wurden nach und nach von der Fahrbahn gebracht. Gegen die beteiligten Personen wird nun teilweise wegen Verstößen nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Zwei Vorfälle ereigneten sich am Samstagnachmittag auf den Open Spaces der IAA. Gegen 13 Uhr konnten durch Polizeibeamte Farbbeutel bei einer Kontrolle von vier Personen gefunden und sichergestellt werden. Gegen die Träger wurde Strafanzeige gestellt.

Gegen 15:30 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Zu diesem Zeitpunkt stellten Einsatzkräfte fest, dass zwei Frauen an dem Stand eines Automobilherstellers in den Residenzhöfen hochkletterten und in mehreren Metern Höhe ein größeres Banner entrollten, mit dessen Aufschrift auf das Themenfeld Klimaschutz Bezug genommen wurde. Während der Aktion wurde der betreffende Residenzhof durch den Veranstalter gesperrt. Gegen die beiden Frauen wird wegen Hausfriedensbruches und eines Verstoßes gegen das Bay. Versammlungsgesetz ermittelt.

Auch am heutigen Sonntag, dem letzten Tag der IAA, sind Gegner der Auto- und Mobilitätsmesse in München auf die Straße gegangen. Für die größte Versammlung waren unter dem Motto „#blockIAA“ am Sonntag 3000 Menschen angemeldet, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte. Man hoffe auf einen friedlichen Verlauf.

Ersten Schätzungen der Veranstalter zufolge waren etwa 3200 Menschen zu der Demonstration gekommen. Parallel dazu startete eine Fahrraddemonstration, zu der unter anderem der BUND Naturschutz aufrief. Auch unangekündigte Aktionen wurden von der Polizei erwartet.

