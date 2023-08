Klima-Aktivisten planen wieder Protest-Camp während der IAA in München ‒ Wo es 2023 stattfindet

Von: Jonas Hönle

Auf der Theresienwiese in München fand während der IAA 2021 ein Protest-Camp statt. Klima-Aktivisten planen ein weiteres für 2023 im Luitpoldpark. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wie schon bei der letzten IAA in München planen Klima-Aktivisten ein Protest-Camp und erwarten viele Teilnehmer - dieses Mal aber nicht auf der Theresienwiese.

Update: 16. August

Im Luitpoldpark - Klima-Aktivisten planen Protest-Camp während IAA 2023 in München

München ‒ Klima-Aktivisten planen erneut ein Protest-Camp während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2023 in München. Dieses Jahr findet es jedoch nicht auf der Theresienwiese statt, sondern im Luitpoldpark.

Den Standort habe das Kreisverwaltungsreferat (KVR) nun zugesichert, heißt es in einer Mitteilung der Camp-Organisatoren.

Das Mobilitätswende-Camp München soll in dem Schwabinger Park vom 5. bis 10. September stattfinden und etwa 1500 Teilnehmern Platz bieten.

„Mit dem Luitpoldpark haben wir einen zentralen Platz für unser Camp gefunden. Wir werden in der Innenstadt, direkt an den Ausstellungsorten, unseren Aktivismus für eine klimagerechte Mobilitätswende der IAA entgegensetzen“, sagt Pressesprecherin Vanessa Probst vom Camp-Organisations-Team mit Blick auf den September.



Vom Luitpoldpark aus soll auch die Großdemonstration „#BlockIAA! Für wen wird hier eigentlich Politik gemacht?!“ am 10. September um 11 Uhr starten.

Klima-Aktivisten planen wieder Protest-Camp während der IAA in München

Erstmeldung: 18. Juli

München ‒ Klima-Aktivisten planen während der Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) 2023 erneut ein Protest-Camp in München. Die Veranstalter rechnen mit ähnlich großen Aktionen, wie vor zwei Jahren.

Das Camp soll vom 5. bis 10. September stattfinden und etwa 1500 Teilnehmern Platz bieten, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag.

Protest-Camp von Klima-Aktivisten während IAA in München geplant

Da das Oktoberfest während der IAA auf der Theresienwiese aufgebaut wird, soll das Camp in einen städtischen Park umziehen. Die Abstimmungen mit dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) seien dazu bereits in vollem Gange.

„Die Zusammenarbeit mit dem Kreisverwaltungsreferat läuft sehr konstruktiv. Wir haben dieses Mal das Gefühl, dass wirklich daran gearbeitet wird, das Camp im Sinne des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zu ermöglichen!“, lobt Vanessa Probst vom Camp-Organisations-Team. Eine Zusage sei jedoch noch nicht gegeben worden.

Klima-Aktivisten fordern von Polizei und Innenministerium die Grundrechte zu respektieren

Die Klima-Aktivisten fordern von der Polizei und dem bayerischen Innenministerium die Grundrechte zu respektieren. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der „Letzten Generation“ habe man große Sorgen: „Aufgrund der Hausdurchsuchungen, Verhaftungen und Überwachung von Aktivist*innen der Letzten Generation befürchten wir, dass das bayerische Innenministerium und die Polizei versuchen werden, das Versammlungsrecht bei den Protesten gegen die IAA zu beschneiden“, sagt Probst.

Zusammen mit der Polizei bereitet sich die IAA Mobility auf Klima-Proteste vor.

Protest-Camp für klimagerechte Mobilitätswende in München geplant

Die Aktivisten wollen während der IAA für eine klimagerechte Mobilitätswende protestieren. Diese beruhe nicht auf der Ausbeutung ehemals kolonialisierter Länder für immer mehr Autos.

„Mobilitätswende bedeutet für uns nicht, dass Konzerne weiterhin Profite mit dem Verkauf von Autos - egal ob mit Verbrennungs- oder Elektromotor - machen, sondern ein Ende des Autoverkehrs, wie wir ihn kennen“, erklärt Probst.

Mit dem Camp wollen die Aktivisten für eine andere Form der Mobilität werben und denen eine Bühne bieten, die Ideen für eine echte klimagerechte Mobilitätswende haben.

