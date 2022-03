ICE kollidiert in München mit Granitblock ‒ Polizei sucht unbekannten Täter nach Bahn-Unfall

Von: Jonas Hönle

Ein ICE ist in München mit einem Granitblock auf dem Gleis kollidiert. © Bundespolizei

Die Bundespolizei sucht einen unbekannten Täter, der einen Granitblock auf das Bahn-Gleis in München legte. Es kam zur Kollision mit einem ICE in Langwied.

Ein ICE ist am Montag in München mit einem Granitblock kollidiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und sucht den unbekannten Täter, der den Gesteinsbrocken auf das Gleis abgelegt hat.

Unfall in München: ICE kollidiert auf Bahn-Strecke bei Langwied mit Granitblock - Polizei sucht unbekannten Täter

Die Deutsche Bahn meldete der Bundespolizei gegen 14.45 Uhr einen Unfall mit einem ICE im Bereich des Haltepunkts Langwied. Laut Polizei ergaben die Ermittlungen, dass auf der Strecke von unbekannten Personen in den Ferngleisen ein Granitblock (Größe 82,5cm x 67,5 cm x 15 cm) abgelegt worden war.

Der Granitblock wurde bei der Kollision in vier Teile gerissen. © Bundespolizei

Der Triebfahrzeugführer des von Hauptbahnhof München kommenden ICE leitete sofort eine Schnellbremsung ein, als der das Hindernis auf dem Gleis erkannte.

Bei dem Unfall wurde keiner der rund 180 Fahrgäste verletzt. Beim rund 130 km/h schnellen ICE wurde ein Sandrohrträger und eine LZB-Antenne verbogen, zudem die Lauffläche mehrerer Räder beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zu Schäden an der Strecke kam es nicht.

Der ICE wurde bei dem Unfall mit dem Granitblock beschädigt. © Bundespolizei

Während der Streckenüberprüfung und den Ermittlungen waren beide Richtungsgleise der Bahn-Strecke von Pasing nach Lochhausen für rund drei Stunden gesperrt.

Hinzu kam, dass der ICE nicht mehr einsatzbereit war. Die Passagiere wurden in Pasing abgesetzt. Dadurch war der Fernverkehr zwischen Augsburg und München erheblich gestört.

Polizei-Ermittlungen in München nach ICE-Unfall mit Granitblock auf Bahn-Strecke bei Langwied

Die Herkunft des Granitblocks ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei, die wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Der Granitblock wurde durch den heftigen Aufprall in vier Teile gerissen. die zusammen rund 25 Kg wiegen.

Bislang liegen noch keine Hinweise auf den Täter vor.

Zeugenaufruf der Bundespolizei München Die Bundespolizei bittet Personen, die gegen 17 Uhr im Bereich des Haltepunktes Langwied verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die wissen, woher der recht große Granitblock stammt, ihre Beobachtung unter der Rufnummer 089/515550-1111 an die Bundespolizeiinspektion München zu melden.

