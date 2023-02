Schwarzarbeit in München ‒ Illegale Arbeiter in einem Hotel entdeckt

Die Zollbehörde in München stößt in einem Hotel auf 20 Schwarzarbeiter aus dem Ausland. Auch dem Arbeitgeber steht eine Strafe bevor. (Symbolbild) © dpa/Sina Schuldt

Der Zoll stößt bei einer Kontrolle in einem Münchner Hotel auf Schwarzarbeiter aus dem Ausland. Auch gegen den Arbeitgeber wird ermittelt.

München ‒ Es ist keine Seltenheit, illegale Arbeitskräfte in Hotels zu beschäftigen. Jetzt haben Zöllner bei einer Kontrolle 20 illegale Arbeiter in einem Münchner Hotel entdeckt. Diese hatten laut dem Hauptzollamt München weder eine Arbeitserlaubnis noch eine Aufenthaltsgenehmigung, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Freitag berichtet.

Trotzdem seien sie für zwei verschiedene Firmen tätig gewesen. Während 15 von ihnen das Gebäude renovierten, wurden die übrigen fünf als Putzkräfte beschäftigt.

Illegale Arbeiter in Hotel in München ‒ Strafverfahren gegen Arbeitskräfte und Arbeitgeber eingeleitet

Nach Angaben des Hauptzollamtes wurde gegen die Arbeiter aus Georgien, Usbekistan, Armenien und der Ukraine ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthaltes eingeleitet.

Gegen zwei der Arbeiter läuft zudem ein Verfahren wegen Urkundenfälschung. Sie besaßen gefälschte litauische Ausweise. Gegen die Arbeitgeber wird ebenso ermittelt.

Celina Nietzel

