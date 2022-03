Änderungen bei den Münchner Impfzentren ‒ wo Sie ab April eine Corona-Impfung erhalten

Teilen

Bei den Münchner Impfzentren und -außenstellen gibt es ab April einige Änderungen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach über einem Jahr Impfbetrieb kommt es im April zu einigen Schließungen und Standortwechseln bei den Münchner Impfzentren. Alle Änderungen im Überblick...

München - Das Impfzentrum in Riem schließt nach über einem Jahr Impfbetrieb zum 8. April seine Türen. An Spitzentagen wurden dort bis zu 8.000 Münchner gegen das Corona-Virus geimpft, zuletzt ist die Nachfrage jedoch deutlich zurückgegangen. Nach den Vorgaben des Freistaats werden die kommunalen Impfzentren jedoch weiterhin betrieben.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Änderungen bei den Münchner Impfzentren: Standort Riem wird in den Gasteig verlegt

Für die Vorbereitungen des Messebetriebs müssen jetzt aber die vorhandenen Impfkabinen weichen, deshalb wird das Impfzentrum in den Gasteig verlegt. Ab dem 9. April wird der Impfbetrieb dort nahtlos fortgeführt.

Und auch bei den Impfaußenstellen kommt es im April wegen der geringeren Nachfrage nach Impfungen zu Änderungen. Auf der Theresienwiese ist der 17. April der letzte Impftag, in den Pasing Arcaden der 23. April.

Corona-Impfung im Einkaufszentrum: Neues Impfzentrum im OEZ

Da sich das Impfangebot in Einkaufszentren jedoch im vergangenen Jahr sehr bewährt hat, wird im Olympia Einkaufszentrum (OEZ) eine neue Außenstelle im Norden der Stadt eröffnet, in der sich die Münchner die Corona-Impfung abholen können.

Die Impfaußenstelle am Marienplatz und mobile Angebote wie in Flüchtlingsunterkünften, Alten- und Pflegeheimen und Schulen bleiben bestehen wie gehabt, die Impfguides der Stadt München sind auch in Zukunft unverändert in den Stadtteilen im Einsatz und auch die Impftram wird es weiterhin geben.

Quelle: www.hallo-muenchen.de