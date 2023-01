Schulen stelle sich vor ‒ Info-Veranstaltungen zu Angebot und Aufnahme an Gymnasien und Realschulen in München

Vor der Einschreibung stellen sich die Schulen in München vor. Alle Termine an den Gymnasien, Realschulen und an der Fachoberschule Nord im Überblick...

München ‒ Die Münchner Gymnasien und Realschulen sowie die städtischen Fachoberschule München Nord laden in den nächsten Tagen und Wochen wieder interessierte Eltern und Schüler ein.

Bei den Veranstaltungen vor dem Haupttermin zur Einschreibung stellen sich die Schulen vor und informieren über ihr Angebot sowie über die Aufnahmevoraussetzungen.

Angebot und Aufnahme - Schulen in München stellen sich vor Einschreibung vor

Der Haupttermin für die Einschreibung an den öffentlichen Gymnasien in München zum Schuljahr 2023/2024 ist Montag, 8. Mai, in den Zeiten zwischen 8 und 12 Uhr sowie 15 und 18 Uhr. Bei nichtöffentlichen Schulen können die Zeiten für die Einschreibung abweichen.

Die Schüler sind bei derjenigen Schule anzumelden, in die sie aufgenommen werden wollen, teilt die Stadt München mit. An dieser Schule nehmen sie in der Regel auch, falls erforderlich, am Probeunterricht teil.

Die Termine der Info-Veranstaltungen an öffentlichen Gymnasien in München

Donnerstag, 26. Januar, 19 Uhr

Staatliches Maria-Theresia-Gymnasium

Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr

Staatliches Erasmus-Grasser-Gymnasium

Staatliches Gymnasium München-Nord

Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium

Städtisches Luisengymnasium

Staatliches Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

Dienstag, 28. Februar, 20.30 Uhr - Online

Staatliches Gymnasium München-Riem (weitere Informationen unter https://www.gymriem.de/)

Mittwoch, 1. März, 19 Uhr

Staatliches Asam-Gymnasium

Staatliches Gymnasium Max-Josef-Stift

Staatliches Maximiliansgymnasium

Staatliches Rupprecht-Gymnasium

Donnerstag, 2. März, 19 Uhr

Staatliches Dante-Gymnasium

Staatliches Luitpold-Gymnasium

Staatliches Otfried-Preußler-Gymnasium, Pullach

Städtisches Theodolinden-Gymnasium

Staatliches Gymnasium München-Moosach

Montag, 6. März, 19 Uhr

Staatliches Gisela-Gymnasium

Städtisches Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Staatliches Karlsgymnasium

Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium

Dienstag, 7. März, 19 Uhr

Städtisches Elsa-Brändström-Gymnasium

Staatliches Gymnasium München-Feldmoching

Staatliches Gymnasium München Fürstenried-West

Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium

Städtisches St.-Anna-Gymnasium

Staatliches Wittelsbacher-Gymnasium

Mittwoch, 8. März, 19 Uhr

Staatliches Albert-Einstein-Gymnasium

Städtisches Bertolt-Brecht-Gymnasium

Städtisches Willi-Graf-Gymnasium

Staatliches Michaeli-Gymnasium

Staatliches Theresien-Gymnasium

Ludwigsgymnasium

Donnerstag, 9. März, 19 Uhr

Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium

Staatliches Gymnasium München-Freiham

Staatliches Klenze-Gymnasium

Städtisches Lion-Feuchtwanger-Gymnasium

Staatliches Pestalozzi-Gymnasium

Staatliches Wilhelmsgymnasium

Montag, 13. März, 19 Uhr

Staatliches Gymnasium München-Trudering

Staatliches Max-Planck-Gymnasium

Staatliches Oskar-von-Miller-Gymnasium

Städtisches Thomas-Mann-Gymnasium

Städtisches Sophie-Scholl-Gymnasium

Die Termine der Info-Veranstaltungen der Realschulen in München

Auch die Realschulen in München stellen sich den Eltern und Schülern vor. Der Haupttermine für die Einschreibungen zum Schuljahr 2023/2024 sind von Montag, 8., bis Freitag 12. Mai.

Montag, 30. Januar, 19 Uhr

Städtische Artur-Kutscher-Realschule

Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr

Städtische Adalbert-Stifter-Realschule

Städtische Balthasar-Neumann-Realschule

Städtische Salvator-Realschule für Mädchen

Mittwoch, 1. Februar, 19 Uhr

Städtische Carl-von-Linde-Realschule

Städtische Ricarda-Huch-Realschule

Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr

Staatliche Marieluise-Fleißer-Realschule

Montag, 6. Februar, 19 Uhr

Städtische Maria-Probst-Realschule

Städtische Realschule an der Blutenburg

Städtische Wilhelm-Röntgen-Realschule

Dienstag, 7. Februar, 19 Uhr

Städtische Anne-Frank-Realschule

Städtische Erich Kästner-Realschule

Städtische Fridtjof-Nansen-Realschule

Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr

Städtische Ludwig-Thoma-Realschule

Städtische Rudolf-Diesel-Realschule

Städtische Wilhelm-Busch-Realschule

Donnerstag, 9. Februar, 19 Uhr

Städtische Carl-Spitzweg-Realschule

Städtische Helen-Keller-Realschule



Städtische Hermann-Frieb-Realschule

Donnerstag, 16. Februar, 18 Uhr

Staatliche Realschule München-Freiham

Montag, 27. Februar, 19 Uhr

Staatliche Joseph-von-Fraunhofer-Schule

Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr

Staatliche Georg-Büchner-Realschule

Städtische Elly-Heuss-Realschule

Donnerstag, 2. März, 19 Uhr

Städtische Werner-von-Siemens-Realschule

Sozialwesen und Gesundheit in der Fachoberschule München Nord

Für die beiden Ausbildungsrichtungen Sozialwesen und Gesundheit findet am Donnerstag, 26. Januar, ab 18 Uhr eine Info-Veranstaltung der Städtischen Fachoberschule München Nord ((Hildegard-Hamm-Brücher-Straße, Ecke Helmut-Schmidt-Allee – barrierefrei zugänglich)) statt.

Zur Vorabinformation kann die letztjährige Präsentation der Schulleitung heruntergeladen werden.

Die Einschreibung findet im Zeitraum 27. Februar bis 10. März statt. Die Schule bittet darum, dass sich interessierte Schüler zunächst per Online-Formular anmelden und im Anschluss daran die Unterlagen innerhalb der Einschreibfrist in die Schule bringen.

Städtischen Fachoberschule München Nord Die Fachoberschule (FOS) baut auf dem mittleren Schulabschluss auf und vermittelt Allgemeinbildung, Fachtheorie und fachpraktische Bildung. Mit Abschluss der 12. Klasse kann die Fachhochschulreife erworben werden, in der FOS13 die (fachgebundene) Hochschulreife.

