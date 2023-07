Für eine grünere Stadt: Initiative „Freiraum-Viertel“ baut Parklets in der Landwehrstraße in München

Von: Daniela Borsutzky

Ab Mitte August können Münchner im „Wohnzimmer unter freiem Himmel“ in der Landwehrstraße Platz nehmen. © Freiraum-Viertel

Zum dritten Mal baut die Initiative „Freiraum-Viertel“ ihre Parklets auf. Wo die kleinen Oasen stehen werden und wie bei der Neuauflage des Projekts nachgebessert werden soll.

Ludwigsvorstadt ‒ Es ist der vielleicht hektischste Stadtteil Münchens. Im südlichen Bahnhofsviertel ist es eng, grau, stickig und mitunter ganz schön heiß. Doch von Mitte August an dürfen sich die Münchner dort auf kleine Oasen freuen. Denn dann wird es an einigen Stellen wieder Sitzinseln statt Autos geben.



Initiative „Freiraum-Viertel“ will in der Landwehrstraße in München intervenieren

Bereits zum dritten Mal in Folge will die Initiative „Freiraum-Viertel“ in der Landwehrstraße „intervenieren“. Im Zeitraum von Samstag, 12. August, bis Ende Oktober werden zwischen Schiller- und Goethe­straße zwölf Parkplätze entfallen und an deren Stelle sogenannte Parklets aufgebaut.

„Wie Wohnzimmer unter freiem Himmel“, erklärt Martin Laschewski von der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft. „Es ist immens wichtig, dass man sich im öffentlichen Raum begegnen kann. Im Bahnhofsviertel leben die Menschen teilweise in Mikroappartements, die Höfe sind versiegelt.“

Martin Laschewski von der Initiative „Freiraum-Viertel“. © Freiraum-Viertel

Wie bei der Neuauflage des Projekts in München nachgebessert werden soll

Bei der Neuauflage des Projekts wird nachgebessert: „Wir haben vergangenes Jahr gemerkt, dass der Sonnenschutz nicht ausreichend war, daher gibt es heuer neue Sonnensegel“, sagt Laschewski. Konzerte und Lesungen sollen wieder stattfinden, jedoch stehe das Programm noch nicht.



Überhaupt habe das Team um den Neuhauser ordentlich zu tun: „Wir warten noch auf Fördergelder, es wird einem nicht leicht gemacht. Wir gehen alle privat in Vorkasse.“ Im Rahmen der IAA Mobility wird München seinen Mobilitätskongress durchführen. Und im Zuge dessen verschiedene bürgerschaftliche Projekte fördern, darunter die „Kazmair-­Allee“ und eben die Parklets in der Landwehrstraße.

