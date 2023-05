Anwohner in Moosach wütend wegen Baumfällungen ‒ Initiative fordert sofortige Ersatzpflanzungen

Die „Initiative in Moosach dahoam“ um Albert Schön (2. v. re.) kritisiert 14 Baumfällungen an der Feldmochinger Straße. © Patricia Stücher

Die Anwohner an der Feldmochinger Straße in Moosach sind wegen der vielen Baumfällungen wütend. Sie fordern einen vollen Ersatz von der Stadt.

Moosach ‒ 14 Bäume weniger ‒ das verändert das Stadtbild von Moosach enorm, dachte sich Albert Schön. An der Feldmochinger Straße hatte die Stadt Fällungen durchgeführt, beginnend beim Feuerwehrhaus bis zum Gelände des Schulzentrums an der Gerastraße. Schön fordert nun eine „eins zu eins“ Ersatzpflanzung.

Der Moosacher hat einen Nachbarschaftsstammtisch mit 14 Mitgliedern. „Als wir Ende Februar erfahren haben, dass die Stadt die Bäume gefällt hat, waren wir schockiert. Wir mussten etwas unternehmen“, betont er. Daraus entstand die „Initiative in Moosach dahoam“.

Die „Initiative in Moosach dahoam“ kritisiert die von der Stadt veranlassten Baumfällungen

Schön kritisiert, dass die Hürden für Fällungen bei privaten Haushalten hoch seien, die Stadt sich aber selbst nicht immer an Ersatzpflanzungen halte. Das zeige auch die Baumbilanz von 2021. 152 Bäume mussten weichen, 69 wurden ersetzt.

Die Fällungen an der Feldmochinger Straße trafen große, alte Linden und Robinien. „Sie prägten das Stadtbild und boten Schutz vor Verkehrslärm, Feinstaub und Licht. Außerdem wurde Lebensraum für Vögel und andere Tiere genommen“, kritisiert der Moosacher.

Er verstehe die Argumentation der Stadt nicht. Diese nannte als Grund Wurzelfäule. „Ich sehe jedoch teilweise bei den Stümpfen keine Anzeichen für die Erkrankung. Die Stadt sagt da nicht ganz die Wahrheit“, sagt Schön. „Wenn noch mehr Bäume gefällt werden, hätte man gar keine mehr an der Feldmochinger Straße“, betont er.

Die Stümpfe zeigen teils keine Krankheitssymptome. © Patricia Stücher

Auch der Moosacher BA ist informiert. „Wir unterstützen die Initiative der Bürger. Jedoch wissen wir auch, dass eine sofortige Nachpflanzung nicht immer möglich ist“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Kuhn (SPD). Dem BA seien Bäume im Viertel dennoch wichtig. Per Antrag forderte das Gremium in der jüngsten Sitzung etwa, vor dem Kleingartenverein NW03 an der Dachauer Straße eine „Baum-Allee-Reihe“ zu pflanzen.

Baumfällungen in Moosach: Ersatzmaßnahmen laut Baureferat voraussichtlich im Herbst

Das Baureferat nennt auch auf Hallo-Anfrage „Wurzel- und Stammfäule“ als Grund für die Fällungen. BA und Untere Naturschutzbehörde seien informiert, erklärt ein Sprecher. „Grundsätzlich wird jeder entfernte Baum durch eine Nachpflanzung oder natürlichen Aufwuchs ersetzt.“ In der Feldmochinger Straße werden die Ersatzmaßnahmen voraussichtlich im Herbst erfolgen, ergänzt der Sprecher.

Patricia Stücher

