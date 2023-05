Münchens erste inklusive Glassammelstelle steht in Pasing: So hilft Barrierefreiheit allen

Klaus Thielmann von der Firma Remondis präsentiert die Neuheit an der Heimburgstraße in München. © Marie-Julie Hlawica

An der Heimburgstraße steht die erste inklusive Wertstoffinsel für Glas im Münchner Stadtgebiet. Noch in diesem Jahr sollen vier weitere dazu kommen.

München / Pasing ‒ München ist um eine Neuheit reicher: „Das hier ist die erste inklusive und barrierefreie Wertstoffinsel für Altglas in der Stadt“, freut sich Kommunalreferentin Kristina Frank. In moderner Optik stehen die ersten drei eckigen eisenglitter­grauen Recycling-Behälter ab sofort an der Ecke Heimburgstraße/Am Krautgarten nahe dem Münchner Westkreuz.

Erste inklusive Glassammelstelle in Pasing: Einwurfhöhe von 110 Zentimetern

Ein Stadtratsbeschluss Ende 2020 hat dieses Pilotprojekt möglich gemacht. Die niedrige Einwurfhöhe der Sammelstation von 110 Zentimeter über Bodenhöhe sei ideal für beeinträchtigte Menschen, welche die Wertstoffinseln zum Beispiel vom Rollstuhl aus nutzen wollten, weiß Monika Burger. „Als Rollstuhlfahrerin freue ich mich, Altglas jetzt barrierefrei selbst entsorgen zu können und nicht darauf angewiesen zu sein, dass mir jemand hilft“, sagt sie

Monika Burger hat die barrierefreien Sammelcontainer mit konzipiert. © Marie-Julie Hlawica

Als Mitglied des städtischen Behindertenbeirats und der Beratungsstelle für barrierefreies Planen und Bauen konnte sie bei der Entwicklung der inklusiven Container wertvolle Tipps geben. Diese kämen überdies auch vielen anderen Nutzern zugute, zum Beispiel auch anderen, nicht ganz so beweglichen Bürgern oder Kindern, die mithelfen wollen, Altglas im Dualen System zu entsorgen.

Neben der neuen Farbe und dem Material der Container ‒ stabiler, verzinkter Stahl ‒ sei auch auf Lärmschutzklasse eins geachtet worden, erklärt Klaus Thielmann, Koordinator Duale Systeme bei Remondis. 1800 Euro koste ein solcher Container-Kubus mit rund drei Kubikmeter Fassungsvermögen.

Inklusive Glassammelstellen in München: Vier weitere Standorte sollen in diesem Jahr folgen

Vier weitere inklusive und barrierefreie Standorte für diese neuen Recycling-Sammelstellen sollen nach Informationen von Stadt und Remondis noch im Laufe des Jahres in München in Betrieb genommen. Wo genau, können Frank und Thielmann aber noch nicht sagen. Sukzessive sollen alle 950 Wertstoffinseln der Stadt mit dem aktuellen Container-Modell bestückt werden.

Auch wenn es noch einige Jahre dauern wird, bis alle Sammelstellen so barrierefrei sein werden: „Der Anfang ist gemacht“, freut sich Monika Burger. Einen Verbesserungsvorschlag hätte sie aber schon jetzt: „Eine zusätzliche Beschriftung mit Blindenschrift wäre nicht schlecht.“ Ein QR-Code an den Containern soll übrigens helfen, Überfüllung und Verschmutzung sowie Zerstörung direkt zu melden.

Marie-Julie Hlawica

