Verödet die Innenstadt in München? Stadt und Handel wollen Masterplan für die Zukunft des Zentrums aufstellen

Von: Marie-Julie Hlawica

Droht der Innenstadt von München die Verödung? © Marie-Julie Hlawica

Geschlossene Geschäfte, verklebte Fenster, leere Büros: Wie es jetzt mit der Verödung der Münchner Innenstadt weiter geht? Das sagen die Stadt, Händler und Kunden.

Es ist unübersehbar: Ob im Hackenviertel, der Graggenau, Sendlinger Straße oder in der Fußgängerzone – wo eben noch ein Laden war, ist es leer. Ein Schild verweist auf Makler.

„Fluktuation gab es in der Innenstadt schon immer“, weiß Wolfgang Fischer von CityPartner München. „Es ist ein dynamischer Prozess, bei manchem Münchner Unternehmen war Corona allerdings der Brandbeschleuniger.“



Kommt der Masterplan gegen die Verödung und für die Zukunft der Innenstadt von München?

Damit das Zentrum nicht weiter stirbt, sondern neu belebt wird und der Handel mit den Corona-Lockerungen Fahrt aufnimmt, hat der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) Fischer, als Vertreter von CityPartner München, Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, Michaela Pichlbauer von der Rid-Stiftung und Oliver Fleidl, Geschäftsführer der Tanzschule am Deutschen Theater zusammengetrommelt, um der Verödung entgegenzusteuern und einen Masterplan aufzustellen.

Ein leerer Laden im Rathaus. © Marie-Julie Hlawica

Denn auch wenn viele altbekannten Häuser ­schließen mussten: Das bewährte Münchner Konzept „Tradition und Moderne“ müsse jetzt durch „Multi-Use, Urbanität und Zwischennutzung“ erweitert werden, sind sich die Podiumssprecher im Münchner Pressehaus einig.

Masterplan fürs Zentrum

Gemeinsam mit der Stadt will man neue Wege erarbeiten, die Bürger vom Hauptbahnhof bis Isartor mit Aufenthaltsqualität und einem noch breiteren Angebot an Handel, Kultur und Gastronomie überraschen.

Eine Task Force könne sich um zentrale, aber ungenutzte urbane Ecken kümmern, etwa den Georg-Kronawitter-Platz oder den Radspielerbrunnen in der Brunnstraße – diese umgestalten und aufwerten.

Der Radspielerbrunnen in München. © Marie-Julie Hlawica

Und auch wenn die Mieten nach wie vor hoch sind, Touristen fehlen und Pandemiebeschränkungen greifen, „darf man sich nicht an diese Zustände gewöhnen und lamentieren“, sagt Michaela Pichlbauer. Sie sieht Chancen: „Der Einzelhandel hat den Wandel in den Innenstädten konstruktiv und kreativ mitgetragen, jetzt kommen die Kunden wieder, das müssen wir ebenso kreativ nutzen.“

Der Mittelstand fordert städtische Flexibilität bei Um- und Mehrzwecknutzung der leeren Flächen in München. © Marie-Julie Hlawica

Ihr Wunsch an Stadtspitze und deren Verwaltung: „Bei Umnutzungsanträgen flexibler und schneller zu reagieren.“ So könnten Mehrfachkonzepte fruchten: „Dann könnten Räume zeitversetzt gemeinsam von Kita, Volkshochschule und Gastronomie genutzt werden.“ Der Gasteig wird so ein spannendes Zwischennutzungsprojekt, verspricht die zweite Bürgermeisterin, da gebe es gerade viele Gespräche.

Denkbar auch für die Tanzschule am Deutschen Theater, die einem Bürobau weichen muss. Chef Christian Feigl denkt an Kooperation: „Wer in der Innenstadt günstige Flächen ab 650 Quadratmeter weiß, die abends und an den Wochenenden nutzbar sind, soll sich melden!“



Wie die Münchner zur aktuellen Innenstadt stehen, lesen Sie hier:

UMFRAGE: „VERÖDET DIE MÜNCHNER INNENSTADT?“

von Patricia Stücher

Elisabeth Kreuzer © ps

„Ja, die Innenstadt wird immer leerer. Alles, was schön ist, wird einfach abgerissen. Es gibt keine Grünflächen mehr, alles wird durch die Verkehrsverbindung ersetzt. Die ganzen Trachten- und Traditionsläden werden geschlossen und durch Einheitsbrei ersetzt. Ich vermisse die kleinen Läden sehr.“

Fabian Benzemann © ps

„Ja, es ist deutlich weniger geworden beziehungsweise merkt man die Leerstände sehr in der Innenstadt. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so viele Großkonzerne geben würde, sondern die kleineren Läden mehr Aufmerksamkeit und Hilfe bekommen, so dass sie eben nicht aussterben.“

Anna Wiedenbach © ps

„Ja, die Innenstadt verödet, weil alles gleich aussieht wie in anderen Großstädten auch. Es sind immer die gleichen Läden und die kleineren Läden verschwinden nach und nach. Ich wünsche mir, dass München durch Individualität wieder mehr Vielfalt anbietet beziehungsweise bekommt.“

